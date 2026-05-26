Noticias Caracol se suma a alerta por censura contra medios críticos tras confrontación de Sheinbaum con TV Azteca

Tras las declaraciones de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, contra TV Azteca durante la conferencia matutina del lunes 25 de mayo, organizaciones defensoras de la libertad de prensa encendieron las alertas por lo que consideran un intento de censura contra medios críticos.

La polémica escaló después de que la Alianza de Medios Mx y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionaran públicamente a los señalamientos realizados desde Palacio Nacional.

Noticias Caracol se suma a defensa de TV Azteca y alerta por ataques contra la prensa crítica en México

El caso volvió a tomar fuerza a nivel internacional luego de que Noticias Caracol, uno de los medios más importantes de Colombia, saliera en defensa de la libertad de expresión y respaldara a TV Azteca; la cadena recordó que la televisora mexicana ha mantenido investigaciones y cuestionamientos contra integrantes del gobierno relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Noticias Caracol aseguró que TV Azteca ha mantenido una línea de investigación crítica sobre distintos temas relacionados con el gobierno mexicano; entre ellos, presuntos vínculos de algunos gobernadores y senadores con redes de narcotráfico y crimen organizado, además de casos de corrupción y desfalco que han involucrado públicamente a personajes cercanos al poder político.

La cadena colombiana también retomó investigaciones difundidas por la televisora mexicana relacionadas con Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador; además, señaló que el canal ha dado cobertura constante a temas económicos, incluyendo advertencias sobre el crecimiento de la deuda pública y las presiones financieras que enfrenta el país.

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🚨 La confrontación entre la presidente Claudia Sheinbaum y @azteca ha desatado críticas internacionales.



En Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) se destacó que el llamado a no ver la señal de la televisora constituye una agresión insólita contra la prensa.



Periodistas como… pic.twitter.com/RCza7FjmUz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

Alejandro Villalvazo acusa presión contra TV Azteca por mantener una línea crítica hacia la 4T

La conversación volvió a escalar después de que Alejandro Villalvazo, conductor de TV Azteca, asegurara en entrevista con Noticias Caracol que los ataques contra el canal no son nuevos y que llevan varios años acumulándose; el periodista afirmó que los señalamientos comenzaron desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continúan ahora durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Villalvazo sostuvo que el conflicto entre el gobierno y la televisora tiene relación directa con las investigaciones y críticas difundidas en los espacios informativos de Azteca Noticias; explicó que el poder político reacciona cuando los medios exhiben hechos relacionados con corrupción, seguridad y presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales.

“El detonante de esta crisis es que hablamos con la verdad”, afirmó el conductor durante la entrevista; además, aseguró que en TV Azteca continuarán mostrando información y reportajes sobre lo que ocurre en México, pese a las críticas y señalamientos lanzados desde el gobierno federal.

Las declaraciones del periodista ocurrieron mientras el debate sobre libertad de expresión, censura y medios críticos continúa creciendo dentro y fuera de México; la confrontación entre la 4T y TV Azteca ya provocó reacciones de organizaciones internacionales, periodistas y cadenas de comunicación en América Latina.