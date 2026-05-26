“Trabajamos para informar, no para gustar a políticos”: Alejandro Villalvazo

Después del llamado a la censura hecho por la presidente Claudia Sheinbaum desde su conferencia matutina para que los ciudadanos no vean Tv Azteca, el mundo ha hecho eco de dichas declaraciones y lo ha criticado. Noticias Caracol, de Colombia, entrevistó a Alejandro Villalvazo sobre este tema.

Alejandro Villalvazo responde a señalamientos de Claudia Sheinbaum

El periodista y conductor de Hechos Meridiano refirió que las palabras de la mandataria representan un “llamado a la censura”, lo que no debe ser permitido en ninguna parte del mundo.

“La gente tiene todo el derecho de informarse donde sea, como sea y como quiera para de ahí formar opinión”, expresó Villalvazo.

¿Por qué acusan de censura a la presidenta de México?

Alejandro Villalvazo refirió que lo que no le gusta al gobierno es que todos los días, por medio de nuestros noticieros, les mostramos “con hechos las mentiras del gobierno”, como cuando a la gente no le alcanza para comer o los transportistas son asaltados y, en muchas ocasiones, acribillados por los criminales. Refirió que tampoco le gusta al régimen que informemos sobre los 10 narcopolíticos acusados en Estados Unidos.

Destacó que el ataque del gobierno inició cuando el régimen perdió el control de la narrativa, porque el discurso de los políticos “no aterriza con lo que está viviendo la gente”, lo que está derivando en un autoritarismo, ya que el decir que no vean TV Azteca, “es un acto autoritario”.

El impacto del discurso oficial en la libertad de prensa en México

Villalvazo resaltó que esta acción no es una simple opinión de la presidente, sino que es sistemática, ya que desde el inicio de su gobierno y en el tramo final de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Insistió en que, a pesar de los llamados de la presidente a la censura, en TV Azteca “no nos van a callar”.

Añadió que al régimen no le gusta la prensa crítica porque “ellos quieren tener el control de todo”, así como lo hacen en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Judicial, mientras que varios órganos autónomos los tienen cooptados o desaparecidos.

“En TV Azteca trabajamos para informar a México, no para el gusto de políticos, incluida la presidente de la República”, sentenció Villalvazo.

La AIR rechaza declaraciones del Gobierno contra TV Azteca

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) emitió un comunicado donde expresa su más profundo rechazo y preocupación ante las declaraciones de la presidente de México.

“La AIR considera especialmente preocupante que desde la más alta magistratura del Estado puedan emitirse expresiones que impliquen descalificaciones públicas o llamados dirigidos contra un medio de comunicación por razón de su línea editorial, sus informaciones o sus opiniones”, mencionó en un comunicado.

⚠️ La AIR expresa preocupación y rechazo ante declaraciones de la Presidenta de México contra TV Azteca.



Sin respeto a la prensa independiente, no hay democracia.



📄 El comunicado oficial puede verse en español, inglés y portugués en el hilo. pic.twitter.com/RRMHZN8VEL — Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR (@air_iab) May 26, 2026

La Asociación recordó que los funcionarios, especialmente quienes “ejercen las más altas responsabilidades institucionales, tienen un deber especial de tolerancia” frente a la información difundida por los medios de comunicación.