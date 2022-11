Central de Abasto de la CDMX: un monopolio de bodegueros y acaparadores

La Central de Abasto de la Ciudad de México es el mercado más grande de América Latina, un enorme monstruo de 327 hectáreas, que hoy es controlado por un grupo de bodegueros y acaparadores, según denuncian comerciantes y agricultores.

Álvaro López, líder de la Unión de Trabajadores Agrícolas, señala: “La Central de Abasto se convirtió en un monopolio poco regulado y se ha convertido en el centro de atraco más importante de toda la zona metropolitana”.

La Central de Abasto es el principal punto de suministro de insumos al Valle de México, donde se estima que se comercializan cerca de 500 millones de pesos diariamente.

Pero muy pocos tienen acceso a comercializar en ella sus mercancías, todas las bodegas y puntos de venta están en manos de una veintena de organizaciones, así lo denuncia una comerciante que habla de manera anónima por temor a ser expulsada.

“Nuevas organizaciones no están permitidas, están amenazados en que si no te alineas a lo que ellos dicen te corren, así lleves 30 años vendiendo aquí desde sus inicios, no hay cabida para gente nueva”, explica.

Y precisa que “todo está rentado o subarrendado, los dueños de las bodegas, de puestos, no lo trabajan, sino que lo rentan y son otros quienes están trabajando”.

Comerciantes denuncian mafias y cobro de cuotas en la Central de Abasto

Cuando un agricultor quiere venir a vender sus productos a la Central de Abasto de la Ciudad de México tiene dos opciones: Dejárselo a los bodegueros y que les paguen lo que ellos quieran, o entrar y pagar derechos de acceso, de piso y cuotas a las mafias.

De manera anónima también, un productor de hortalizas, indicó: “No puedo decir nombres, pero hay gente que acapara lugares, espacios, y los alquila o los presta nuevamente, nosotros los productores que no tenemos donde acomodarnos tenemos que recurrir a esas personas para que nos den un espacio”.

Pequeños productores denuncian los cobros que les hacen por la venta de su mercancía, por entrar con sus productos y venderlos pagan en promedio hasta 1,200 pesos por día. Y cuando hay romerías o festividades, el cobro se va a niveles estratosféricos.

“Revenden a 3 mil, 3 mil 500 el espacio conforme cada uno como se deje... lo he pagado, pero pues al final de cuentas nada más trabajamos para ellos, o sea ya no queda ganancia, ya no es negocio”, comentó un productor de hortalizas.

Así, pagar un viaje con sus productos cuesta hasta 3 mil pesos de flete, esto sin contar lo que pierden con los “coyotes”. Muy poco o nada les queda a los productores que vienen desde muy lejos para traer sus productos, desde Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Puebla.

Muchos productores terminan hartos y deciden nunca más regresar, eso le ocurrió a Ricardo, un agricultor. “Dejamos (la Central de Abasto) por lo que existe el monopolio, realmente no nos dieron una oportunidad de trabajar, nos cerraron las puertas”.

Por eso, existen agricultores que decidieron ya no llevar sus mercancías al mercado más grande de América Latina.