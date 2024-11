42 años de la Central de Abasto: El corazón alimentario de México celebra su aniversario

La Central de Abasto de la Ciudad de México cumple 42 años como el mercado mayorista más grande del mundo; no te pierdas este recorrido por su historia, su importancia, además del impacto en la vida de millones de mexicanos.

¡De Iztapalapa para el mundo! 42 años de la Central de Abasto de la Ciudad de México

Así se escuchan los 42 años de la Central de Abasto de la Ciudad de México:"A esta Central de Abasto hoy le toca celebrar, sus 42 años siendo el alma en la ciudad, miles de manos hacen a diario realidad, que los alimentos lleguen a su lugar”.

Es la canción que crearon comerciantes y personal administrativo, de esta que es considerada la segunda unidad económica más importante en el país, solo superada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Margarita Rodríguez, una comerciante de Central de Abasto, le cuenta a cámaras y micrófonos de TV Azteca que en la Central de Abasto “distribuimos más o menos el 35% de todo a nivel nacional, la Central de Abasto es un referente para colocar los precios de la canasta básica de manera diaria”.

Números de la Central de Abasto CDMX

42 años de la Central de Abasto



500 mil visitantes diarios



100 mil trabajadores



45 mil toneladas al día.



En sus bodegas, en sus pasillos, ahí siguen sus comerciantes fundadores; aquellos que en 1982 se mudaron desde La Merced hasta acá: “Yo tenía 14 años, cuando nos tocó la migración de La Merced a la Central de Abasto... Que fue un cambio muy drástico de la Merced acá a la Central, no teníamos cortina, no teníamos servicios”, cuenta María Teresa Bojorges, comerciante en la Central de Abasto.

“Somos migrantes de allá para acá, así textualmente, nosotros entramos, pero no estaba terminada la Central de Abasto, terminada del todo no, porque se escurría el agua, porque los WC todavía no estaban, porque no había cocinas”, revela Julieta Castro, otra comerciante en la Central de Abasto de Ciudad de México.

De la nada a todo, en más de 4 décadas; hoy en sus submundos uno encuentra hasta un buen café gourmet, molido de grano al instante y las grandes taquerías entre locales de abarrotes, frutas y verduras:“La satisfacción de poder darle a los clientes un buen producto, a un buen precio y que ellos se vayan contentos y que regresen nuevamente a comprarte a buscarte”, dice Genaro Ignacio Zamora, otro comerciante de la Central de Abasto.

Caras, manos, fuerza; lucha por la vida en más de 4 décadas en el mercado mayorista más grande del mundo, que supera en tamaño a otros de Francia y España: “Nuestra Central de Abasto para México será, siempre un gran orgullo de mucha prosperidad”, versa la canción de la emblemática Central de Abasto de la Ciudad de México.