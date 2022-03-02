Centro Comercial en Siria es consumido en incendio

El incendio en un centro comercial de la ciudad de Damasco, Siria, inició la madrugada del martes por razones que aún se desconocen, dejando al menos once muertos y heridas a otras siete en el establecimiento. Un primer balance hablaba de cinco muertos.

El siniestro comenzó antes del amanecer en el Centro Comercial La Mirada, ubicado en dicha ciudad, y además de los once decesos, el fuego ha causado grandes daños materiales en la zona.

Intoxicados por el humo

Dos personas fueron rescatadas del centro comercial La Mirada y los heridos fueron trasportados inmediatamente al Hospital Universitario Al-Mowasat, informó la agencia noticiosa oficial siria SANA. Añadió que varios de los heridos sufrieron inhalación de humo y seis ambulancias fueron inmediatamente a la escena del siniestro.

Mohamad Abú al Rish, jefe del Departamento de Emergencias, ha detallado que "siete cuerpos calcinados han sido trasladados al Departamento de Emergencias en el Hospital de Damasco", en Siria desde el lugar del incendio, el centro comercial La Mirada, situada en la céntrica calle de Al Hamra.

Fuego en lo más alto del edificio

Un testigo que se identificó solo como Hani, de 52 años, dijo que el incendio inició en el piso más alto "y comenzó a extenderse rápidamente a los otros pisos".

El incendio estalló durante la noche cuando el centro comercial, de unos cinco niveles, estaba cerrado. Muchas de las víctimas son guardas de seguridad o personal que estaba de turno por la noche en el edificio de seis pisos, dijo Ahmad Abas, director de defensa civil.

La Brigada Policial Contraincendios de Damasco, señaló en un comunicado que los rescatistas aún continúan con las labores de búsqueda, por lo que el número de fallecidos podría aumentar.

Daños materiales mayores

El incendio "provocó gran daño material", agregó el ministerio sirio, al arrasar tiendas que venden ropa, productos de cuero y cosméticos, muchos de los cuales son altamente inflamables.

Ahmad Abas, director de defensa civil, dijo "tardamos alrededor de cuatro horas en contener el fuego", agregó que las víctimas murieron asfixiadas o por las quemaduras.

