Israel ataca por segunda vez el puerto de Latakia en Siria

Las fuerzas aéreas de Israel atacaron el puerto de Latakia, Siria, incendiando el área de almacenamiento de contenedores y dañando los edificios cercanos. De acuerdo con medios locales, este es el segundo ataque aéreo del mes.

Una agencia de noticias siria informó que alrededor de la 1:23 horas de este martes, Israel lanzó varios misiles vía aérea desde el Mediterráneo hacia el suroeste del puerto de Latakia que cayeron en un patio de contenedores, provocando “grandes daños materiales”.

También una televisora siria afirmó que varios edificios residenciales, un hospital y varias tiendas e instalaciones turísticas resultaron dañados por la potencia de las explosiones del ataque de Israel.

El jefe de bomberos de Siria señaló que una brigada trabajó para extinguir el fuego de los contenedores que resguardaban aceites y piezas de cambio para máquinas y autos. Autoridades sirias no informaron sobre víctimas por el ataque.

En redes sociales circuló un video del momento del ataque de Israel a Siria, en las imágenes se pueden ver llamas y humo en la zona de los contenedores en el puerto de Latakia.

Primer ataque aéreo de Israel a Siria

Esta no es la primera vez que los medios de comunicación de Siria reportan un ataque por parte de Israel. El pasado 7 de diciembre, las fuerzas aéreas de Israel lanzaron bombas al puerto de Latakia contra contenedores de armas y municiones.

Tras el ataque, el primer ministro de Israel, Neftalí Benner, aseguró que el objetivo del ataque era hacer que “las fuerzas malas” retrocedieran.

En esa ocasión, los periodistas y vecinos aseguraron que las explosiones fueron más fuertes y se escucharon hasta Tartus, una ciudad costera a las de 80 kilómetros del puerto de Siria.

Anteriormente, Israel evitó atacar el puerto de Latakia debido a la fuerte presencia de tropas rusas, quienes ha sido el aliado más poderoso de Assad durante la guerra, y opera una base aérea en Hmeimim, a unos 20 kilómetros de Latakia.

