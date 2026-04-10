CDMX estrena nuevo transporte en mayo: fecha de inicio, horarios, costo y ruta del Centrobús

A partir de mayo de 2026, la Ciudad de México (CDMX) estrenará un nuevo sistema de transporte público para facilitar la movilidad en el Centro Histórico: Centrobús.

Este proyecto estará operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y se denominará la “ruta de las hermanas indígenas”, iniciando operaciones el viernes 8 de mayo . A continuación te contamos las rutas, horarios y costo estimado.

¿Cómo será el Centrobús?

Con el fin de ayudar a la movilidad diaria en la capital del país, el Centrobús está diseñado para circular en calles estrechas. De esta forma podrá mover a miles de ciudadanos, especialmente durante las fechas del Mundial 2026.

De acuerdo con Daniel Arcos, director de la Red de Transporte de Pasajeros, el nuevo transporte público tendrá a su disposición 12 autobuses eléctricos de color morado, ecológicos y de tamaño compacto para facilitar su desplazamiento.

Con ello, el Centrobús busca:



Ofrecer movilidad limpia y accesible.

Disminuir el tráfico en el primer cuadro.

Conectar con los espacios culturales, turísticos e históricos.

Facilitar el traslado a visitantes del Centro Histórico.

En la #CapitalDeLaTransformación se pondrá en marcha el Centrobús: Ruta de las Mujeres Indígenas. 🚍✨



☝🏼 Un servicio operado por @RTP_CiudadDeMex con 12 nuevos autobuses eléctricos que fortalecerán la movilidad en el Centro Histórico. 🏙️ pic.twitter.com/Ns9yUMbzOw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 8, 2026

¿En qué horario operará el Centrobús?

¡Toma nota! El día en que comenzará la operación será a partir del viernes 8 de mayo de 2026 , en un horario de 5:00 a 23:00 horas.



Su operación será de lunes a domingo

Las unidades tendrán un intervalo aproximado de 15 minutos entre cada salida, con un tiempo estimado de recorrido de 40 minutos por circuito.

Rutas del Centrobús: recorrido completo

El nuevo servicio tendrá dos rutas principales que sumarán en total 33 paradas.

Circuito Exterior (6,2 km)



República de El Salvador

Circunvalación

República de Venezuela

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Interior: enfocada en calles internas de alto flujo peatonal.



República de Uruguay

Eje Central

Donceles

Avenida Circunvalación

Costo del Centrobús CDMX 2026

Aunque el precio definitivo no ha sido fijado por el Gobierno de la CDMX, se estima que el pasaje será alrededor de los 7 pesos, similar al costo actual del RTP.

Esta tarifa lo convierte en una opción accesible frente a taxis, sobre todo para trayectos cortos dentro del Centro Histórico. De igual forma, tendrá conexiones con:



Metro Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea 8

Líneas 4 y 7 del Metrobús

El proyecto, que surge en parte como una respuesta al incremento de visitantes que se prevé para el Mundial 2026, tiene como objetivo convertirse en una solución permanente para la movilidad del Centro Histórico, una de las zonas más transitadas y complejas de la ciudad, según las autoridades.