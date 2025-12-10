Miércoles de caos en CDMX: Bad Bunny en el Estadio GNP, marchas en el Centro y San Judas
¡Prevé tus tiempos! Hoy la CDMX enfrenta el inicio de la gira de Bad Bunny, tres marchas rumbo a SEGOB y Palacio Nacional, y la visita de la reliquia de San Judas.
Hoy, miércoles 10 de diciembre, la CDMX vivirá una de las jornadas más complicadas del mes en materia de movilidad. El evento más masivo será el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros (Iztacalco), que espera una afluencia de 70 mil personas horas antes de las 21:00 horas, lo que generará caos vial en Viaducto y Río Churubusco.
Por la mañana, la zona centro será la más afectada debido a la conmemoración del "Día Internacional de los Derechos Humanos". Se tienen programadas al menos tres marchas importantes que avanzarán hacia la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Palacio Nacional, destacando la movilización de comunidades indígenas y organizaciones campesinas desde las 10:30 horas.
Además, continúa la presencia masiva de fieles en la Catedral Metropolitana por la exhibición de la reliquia de San Judas Tadeo, con un aforo estimado de 10,000 personas
EN VIVO: Marchas y bloqueos hoy 10 de diciembre 2025 en CDMX
Peregrinos arriban a la Basílica de Guadalupe
Miles de peregrinos siguen arribando a la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre. Fieles de distintos estados avanzan a pie, en bicicleta, moto y camiones para agradecer a la Virgen Morena.
La zona de la Villa ya registra gran afluencia; autoridades mantienen un fuerte dispositivo de seguridad.
#AlMomento | 🙏 Miles de peregrinos siguen arribando a la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025
Fieles de distintos estados avanzan a pie, en bicicleta, moto y camiones para agradecer a la Virgen Morena.
La zona de la Villa ya registra gran afluencia; autoridades… pic.twitter.com/550n8vz5C0
Eventos Masivos y Espectáculos
Bad Bunny "Debi Tirar Más Fotos World Tour":
- Lugar: Estadio GNP Seguros (Iztacalco).
- Hora: 21:00.
- Aforo: 70,000 asistentes.
- Impacto: Afectación severa en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva.
Los Ángeles Azules:
- Lugar: Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo).
- Hora: 20:30.
- Aforo: 9,790 asistentes.
Reliquia de San Judas Tadeo:
- Lugar: Catedral Metropolitana (Cuauhtémoc).
- Hora: 09:30.
- Aforo: 10,000 asistentes
Marchas Principales en el Centro Histórico
- Comunidad Indígena Otomí (11:00 hrs): Marcharán de la Torre del Caballito a la Secretaría de Gobernación para denunciar el despojo de tierras y exigir justicia por defensores asesinados .
- Unidad Nacional Independiente en Resistencia (10:30 hrs): Avanzarán del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación exigiendo libertad para presos políticos y justicia para defensores .
- Movimiento IFA ORISA (07:30 hrs): Marcha de la Plaza "Primo de Verdad" hacia Palacio Nacional y el Senado en defensa de la libertad de culto y contra la penalización de sus ritos