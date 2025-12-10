Miércoles de caos en CDMX: Bad Bunny en el Estadio GNP, marchas en el Centro y San Judas

Hoy, miércoles 10 de diciembre, la CDMX vivirá una de las jornadas más complicadas del mes en materia de movilidad. El evento más masivo será el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros (Iztacalco), que espera una afluencia de 70 mil personas horas antes de las 21:00 horas, lo que generará caos vial en Viaducto y Río Churubusco.

Por la mañana, la zona centro será la más afectada debido a la conmemoración del "Día Internacional de los Derechos Humanos". Se tienen programadas al menos tres marchas importantes que avanzarán hacia la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Palacio Nacional, destacando la movilización de comunidades indígenas y organizaciones campesinas desde las 10:30 horas.

Además, continúa la presencia masiva de fieles en la Catedral Metropolitana por la exhibición de la reliquia de San Judas Tadeo, con un aforo estimado de 10,000 personas