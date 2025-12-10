¡Qué a gusto! Exhiben a conductor manejando sobre la banqueta en Iztacalco

Vecinos de la alcaldía Iztacalco denunciaron en redes sociales a un conductor que fue captado manejando sobre la banqueta en la colonia Granjas México.

El hecho, registrado en un video difundido en internet, ha generado preocupación entre los habitantes, quienes aseguran que esta situación ocurre con frecuencia pese a ser una zona de paso para estudiantes.

Conductor maneja sobre la banqueta en zona escolar

En la alcaldía Iztacalco volvieron a usar las redes sociales para denunciar un acto que, aseguran, pone en riesgo a las personas que transitan por la zona.

En esta ocasión, habitantes de la zona captaron a un conductor manejando sobre la acera en la calle Cafetal, esquina con Añil, una vialidad donde suelen transitar estudiantes y peatones durante gran parte del día.

Vecinos de #Iztacalco denunciaron a través de #RedesSociales el paso de un vehículo por la banqueta en la calle Cafetal, esquina con Añil, en la colonia Granjas México.



Los hechos quedaron registrados en un #video difundido en internet. Señalan que es una situación constante y… pic.twitter.com/CfxO7qZ1mu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025

El video, difundido a través de diversas redes, muestra cómo el vehículo se desplaza sobre el espacio destinado exclusivamente para peatones, afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada.

Los residentes señalaron que esta conducta no solo representa una falta de respeto a las normas de tránsito, sino un riesgo evidente para menores de edad y personas que usan diariamente esa ruta. Además, señalan que es una situación constante y manifiestan su preocupación debido a que es una zona de paso de estudiantes.

Multas por transitar sobre la banqueta

Transitar o invadir con un vehículo las banquetas de la Ciudad de México puede representar una sanción económica considerable, de acuerdo con la normativa vigente. El Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Esta normativa establece que estacionar cualquier parte del vehículo sobre vías peatonales, incluidas banquetas, cruces peatonales o ciclovías, constituye una infracción.

La regulación especifica que no es necesario que el vehículo esté completamente sobre la banqueta: basta con que una llanta o cualquier parte de la carrocería invada el espacio destinado exclusivamente al peatón para que la falta sea procedente.

Por esta conducta, la autoridad capitalina puede imponer una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

El valor oficial de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que las sanciones económicas se ubican entre 1,131 y 2,262 pesos, dependiendo de la gravedad o reincidencia determinada por el agente de tránsito.

