Buscan acabar con aislamiento de “El Chapo” Guzmán en cárcel en EU

Llamó la atención un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): se trata de un amparo que busca favorecer al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán , fundador del Cártel de Sinaloa.

Al máximo tribunal del país llegó un recurso legal, pero los ministros optaron por rechazar el mismo y no darle luz verde para favorecer al capo condenado en julio de 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos.

Buscaron combatir aislamiento de "El Chapo" Guzmán en la cárcel

Un abogado intentó amparar en México a Joaquín “El Chapo” Guzmán contra el aislamiento en una cárcel de Estados Unidos, en donde se encuentra preso.

La demanda fue desechada en diversas instancias hasta llegar a la SCJN, quien también la desechó, se determinó que era improcedente.

El rechazo fue porque el amparo no se puede conceder por actos de autoridades en otro país.

"Chapo" Guzmán era buscado por EU por varios delitos

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó el 19 de enero de 2017 que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera llegó a Estados Unidos para enfrentar cargos penales relacionados cuando estaba al frente del Cártel de Sinaloa.

Guzmán Loera aterrizó en el Aeropuerto Internacional Long Island MacArthur en Islip, Nueva York. Un mes después, fue encontrado culpable.

Fue condenado por un jurado federal en Brooklyn por ser el líder del cártel, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer homicidio.

Guzmán Loera fue condenado de todos los 10 cargos de un pliego acusatorio sustitutivo, incluyendo cargos de narcotráfico, utilizar un arma de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos.

"El Chapo" Guzmán fue enviado a una cárcel de máxima seguridad

El 17 de julio de 2029 fue sentenciado por el juez federal Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años adicionales a la cadena perpetua.

El cargo incluye 26 delitos relacionados con el narcotráfico y una conspiración para cometer asesinato. El tribunal también ordenó a Guzmán Loera pagar 12.600 millones de dólares en concepto de decomiso.

Guzmán Loera fue declarado culpable por un jurado federal el 12 de febrero de 2019, tras un juicio de tres meses, de los 10 cargos de la acusación formal modificada, incluidos el tráfico de narcóticos, el uso de un arma de fuego para la comisión de sus delitos de drogas y la participación en una conspiración para el lavado de dinero.

Su sentencia la cumple actualmente en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde asegura que fue incomunicado.