¡Llevamos seis años desplazados! Familias de Chenalhó piden viviendas

Araceli salió de su comunidad Puebla, del municipio de Chenalhó, Chiapas hace más de seis años. Junto a 14 familias han permanecido en la cabecera de San Cristóbal de las Casas, y es que a pesar de las mesas de diálogo con las autoridades de gobierno, aseguran no han tenido una solución para ser reubicados en una zona segura.

“Durante estos años no hemos visto un avance de nuestro desplazamiento, no hemos visto una solución resolutiva, hemos exigido por el asesinato de mi papá, es por eso que no podemos retornar a la comunidad de donde nací, de donde salimos y no tenemos seguridades para regresar a la comunidad”, señaló Araceli Cruz, indígena desplazada de Chenalhó.

La violencia los obligó a dejar Chenalhó, llevan seis años desplazados

Durante el desplazamiento, Araceli perdió a su padre, recientemente también a su hermano, quien al ver las condiciones de vida que estaban pasando, decidió ir en busca del sueño americano; sin embargo, no fue posible cruzar el desierto.

“Nos ha orillado, nos ha dejado a un lado ya que no somos, o no estamos tomados en cuenta. Es por eso que mi hermano decidió ir en busca de trabajo, nadie sabe lo que iba a pasar”, explicó Araceli.

No hay solución para violencia en Chenalhó

El defensor de los Derechos Humanos de estos grupos indígenas vulnerables, refirió que este es un problema de años, que aún no hay solución.

“El desplazamiento se da después de una persecución política, en el ejido Puebla, hay un grupo armado, que ese grupo armado ha estado gestando desde los años 94", explicó Julio César Pérez, defensor de Derechos Humanos.

Por su parte la Secretaría de Gobierno de Chiapas informó tras una reunión con los desplazados, que estan en proceso de adquirir terrenos en la cabecera municipal de Chenalhó, para posteriormente construir las casas para las 14 familias que se encuentran en situación de desplazamiento.