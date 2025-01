Mujer indígena da a luz en la entrada del hospital comunitario de Oxchuc, Chiapas

Médicos del Hospital Básico Comunitario de Oxchuc, en Chiapas, estuvieron a punto de ser retenidos por pobladores, esto luego de que una mujer indígena diera a luz a su bebé en la puerta del hospital, presuntamente porque se negaron a atenderla.

En un video, un ciudadano captó el momento del alumbramiento y entre reclamos pide que la mujer sea atendida. Finalmente la meten al hospital en camilla. Más tarde, ante el descontento de familiares y pobladores, la policía tuvo que auxiliar a los médicos para evitar su retención. Las autoridades de salud no se han pronunciado al respecto, en tanto, los doctores indican que tanto como la mamá como el bebé están fuera de peligro, que los doctores no le vieron señales de alarma y le dijeron que se fuera a su casa, pero una hora después ocurrió el nacimiento fortuito; sin embargo, dicen que no negaron la atención de la paciente.

Atienden a pacientes con frascos para café y vasos de unicel en Durango

El caso de la mujer indígena no ha sido el único que conmocionó a la población sobre el sistema de salud en el país, pues hace unos días, se viralizaron imágenes y videos donde se puede observar que pacientes del Hospital General de Durango eran atendidos con frascos para café y vasos de unicel.

La ciudadanía no esperó para mostrar su indignación a través de las redes sociales, exigiendo explicaciones y responsabilidades por la situación. El gobernador del estado, Esteban Villegas, se ha pronunciado sobre el tema, destacando que la sobrepoblación en el hospital es una de las causas principales de la escasez de insumos. Además, ha llamado a los responsables a asumir su responsabilidad y presentar su renuncia si es necesario.

“Va a haber consecuencias. Las personas que no hicieron bien su trabajo van a tener que renunciar. Voy a hacer varios cambios en salud en los mandos medios para que pueda funcionar como debe de funcionar el sistema de salud en Durango”, dijo el gobernador del estado.