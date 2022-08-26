China y EU celebran 50 años de cooperación para conservación del panda

China y Estados Unidos se unieron por una sola causa: la conservación del panda gigante que hace 50 años hizo su debut en el Parque Zoológico Nacional Smithsoniano de EU y por ello celebraron un "Pandaversario".

La Embajada de China y el Parque Zoológico Nacional Smithsoniano de Estados Unidos (EU) organizaron conjuntamente una recepción para conmemorar el 50 aniversario (los 50 años) de la llegada de los pandas gigantes a la Unión Americana.

Como parte de las celebraciones, se efectuó un "Pandaversario" en el que cientos de viejos y jóvenes aficionados del panda gigante, vieron el "Pequeño Milagro", un documental que expone la historia del cachorro macho Xiao Qi Ji, o "Pequeño Milagro", un panda que nació en el Zoológico Nacional Smithsoniano, en Washington durante el verano del año 2020, y que celebró su segundo cumpleaños el pasado domingo (21 de agosto de 2022).

En el documental también se aborda acerca de la exitosa colaboración de 50 años entre científicos, veterinarios, cuidadores y conservacionistas tanto de China como de Estados Unidos (EU) para salvar a los pandas gigantes de la extinción.

Qin Gang, embajador de China en EU, agradeció al Zoológico Nacional Smithsoniano "por su contribución de larga data a la cooperación entre China y Estados Unidos en materia de cría y conservación del panda gigante, y también a los intercambios amistosos entre ambos pueblos".

🐼🥳 Our giant #Pandaversary is going out with a bear-thday bash tomorrow: Tian Tian is turning 25! 🎉 Tune into the Giant Panda Cam, sponsored by @Boeing, around 9 a.m. Aug. 27 to witness the birthday bear get a special fruitsicle cake. 📽️🎂 TUNE IN: https://t.co/99lBTV33YA. pic.twitter.com/bwDt1qWkQo — National Zoo (@NationalZoo) August 26, 2022

Hace 50 años China le regaló un par de pandas a EU

Hace 50 años, Ling-Ling y Hsing-Hsing se unieron a la gran familia del Parque Zoológico Nacional Smithsoniano de Estados Unidos (EU) y desde entonces, año tras año, los pandas gigantes se han convertido en un icono del aprecio mutuo y la amistad entre ambas naciones.

Cabe recordar en el año de 1972, el entonces primer ministro chino, Zhou Enlai, regaló dos pandas gigantes a Estados Unidos (EU) como gesto de buena voluntad tras la visita del entonces presidente estadunidense, Richard Nixon, a China.

En aquella ocasión, el Presidente Nixon seleccionó al Zoológico Nacional Smithsoniano como el hogar de la hembra Ling-Ling y el macho Hsing-Hsing en EU.

Los pandas gigantes de China, con su distintivo pelaje blanco y negro, llegaron a Washington en abril del año de 1972 y la pareja fue la principal atracción en el Zoológico Nacional Smithsoniano hasta su fallecimiento por separado en la década de los años 1990.

On this day in 1972, Ling Ling and Hsing Hsing arrived in Washington, DC!! pic.twitter.com/xyqjeLpfwp — Princess Pinky 1st of Her Name & Mother of Pandas (@pinkypanda0823) April 16, 2020

El panda Xiao Qi Ji, “Pequeño milagro” cumplió 2 años de nacido en EU

Mei Xiang y Tian Tian llegaron a Estados Unidos en diciembre del año 2000. Durante su estancia, Mei Xiang dio a luz a cuatro cachorros supervivientes, incluido Xiao Qi Ji, gracias a los esfuerzos conjuntos de científicos y conservacionistas tanto de Estados Unidos (EU) como de China.