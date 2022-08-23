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¡Feliz cumpleaños! Cachorro de panda gigante festeja dos años de vida

El cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji, cumplió dos años, lo festejaron en el parque zoológico nacional Smithsoniano, de Washington DC, Estados Unidos.

cachorro de panda gigante
cachorro de panda gigante|Cortesía: CCTV

Escrito por: Zeiza Pérez Murillo

El cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji festejó su dos años de vida en el parque zoológico nacional Smithsoniano, de Washington DC, Estados Unidos, lo acompañaron cientos de visitantes y le desearon feliz cumpleaños.

Cuidadores colocaron unas cajas de regalo como decoración en el área exterior del hábitat del panda gigante, Xiao Qi Ji las olfateó pero no encontró nada, mejor caminó a su pastel, en el que destacaba un número dos de color rojo, todo hecho por el equipo del Departamento de Ciencias de la Nutrición.

cachorro de panda gigante
cachorro de panda gigante|Cortesía: CCTV

El pastel era congelado, los expertos lo prepararon con jugos de manzana y piña y con las frutas favoritas de Xiao Qi Ji que son: camote, manzana, zanahoria, pera, caña de azúcar, plátano, desde luego no podía faltar bambú por dentro y por fuera.

El cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji tomó un pedazo de pastel, al mismo que los visitantes le cantaron "Feliz Cumpleaños".

Cachorro de panda gigante un Pequeño Milagro

Xiao Qi Ji, es el nombre de este cachorro de panda gigante, es de origen chino y significa Pequeño Milagro.

"Él es una gran parte de la conservación del panda gigante, es uno de los cuatro cachorros sobrevivientes que han nacido aquí", dijo Nicole MacCorkle, cuidadora de animales del parque zoológico nacional Smithsoniano

cachorro de panda gigante
cachorro de panda gigante|Cortesía: CCTV

Su mamá es la panda gigante Mei Xiang, tiene 24 años, los cumplió el mes pasado y su papá es el panda gigante, Tian Tian, quién cumplirá 25 años y el próximo sábado 27 de agosto lo festejarán.

Mei Xiang fue inseminada el 22 de marzo de 2020, el cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji nació el 21 de agosto del mismo año a las seis con 35 minutos de la tarde, es el hermano menor de Tai Shan, Bao Bao y Bei Bei, quienes nacieron en Estados Unidos pero ya están de nuevo en China.

Los únicos que actualmente viven en el zoológico estadunidense son Mei Xiang, Tian Tian y Xiao Qi Ji.

50 años de cuidar a los pandas gigantes

Este 2022, el parque zoológico nacional Smithsoniano, de Washington DC, Estados Unidos cumple 50 años de logros sin precedentes en el cuidado, conservación, crianza y estudio del panda gigante.

En estos años, los pandas gigantes del lugar se han convertido en íconos internacionales muy queridos, además han logrado reunir a colegas de Estados Unidos y China por un fin común que es: salvar a esta especie de la extinción.

cachorro de panda gigante
cachorro de panda gigante|Cortesía: CCTV