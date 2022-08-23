¡Feliz cumpleaños! Cachorro de panda gigante festeja dos años de vida
El cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji, cumplió dos años, lo festejaron en el parque zoológico nacional Smithsoniano, de Washington DC, Estados Unidos.
El cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji festejó su dos años de vida en el parque zoológico nacional Smithsoniano, de Washington DC, Estados Unidos, lo acompañaron cientos de visitantes y le desearon feliz cumpleaños.
Cuidadores colocaron unas cajas de regalo como decoración en el área exterior del hábitat del panda gigante, Xiao Qi Ji las olfateó pero no encontró nada, mejor caminó a su pastel, en el que destacaba un número dos de color rojo, todo hecho por el equipo del Departamento de Ciencias de la Nutrición.
El pastel era congelado, los expertos lo prepararon con jugos de manzana y piña y con las frutas favoritas de Xiao Qi Ji que son: camote, manzana, zanahoria, pera, caña de azúcar, plátano, desde luego no podía faltar bambú por dentro y por fuera.
El cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji tomó un pedazo de pastel, al mismo que los visitantes le cantaron "Feliz Cumpleaños".
Cachorro de panda gigante un Pequeño Milagro
Xiao Qi Ji, es el nombre de este cachorro de panda gigante, es de origen chino y significa Pequeño Milagro.
"Él es una gran parte de la conservación del panda gigante, es uno de los cuatro cachorros sobrevivientes que han nacido aquí", dijo Nicole MacCorkle, cuidadora de animales del parque zoológico nacional Smithsoniano
Su mamá es la panda gigante Mei Xiang, tiene 24 años, los cumplió el mes pasado y su papá es el panda gigante, Tian Tian, quién cumplirá 25 años y el próximo sábado 27 de agosto lo festejarán.
Mei Xiang fue inseminada el 22 de marzo de 2020, el cachorro de panda gigante Xiao Qi Ji nació el 21 de agosto del mismo año a las seis con 35 minutos de la tarde, es el hermano menor de Tai Shan, Bao Bao y Bei Bei, quienes nacieron en Estados Unidos pero ya están de nuevo en China.
Los únicos que actualmente viven en el zoológico estadunidense son Mei Xiang, Tian Tian y Xiao Qi Ji.
🥳🐼 Happy *bearthday* to you, Xiao Qi Ji! 🎶 This morning, our sweet “little miracle” turned 2 years old. He celebrated with a festive fruitsicle cake, topped with a giant “2". Conservation at its cutest! ❤️— National Zoo (@NationalZoo) August 21, 2022
. . .#GP50 is sponsored by @Boeing.#PandaStory pic.twitter.com/MmUfNBDrzy
50 años de cuidar a los pandas gigantes
Este 2022, el parque zoológico nacional Smithsoniano, de Washington DC, Estados Unidos cumple 50 años de logros sin precedentes en el cuidado, conservación, crianza y estudio del panda gigante.
En estos años, los pandas gigantes del lugar se han convertido en íconos internacionales muy queridos, además han logrado reunir a colegas de Estados Unidos y China por un fin común que es: salvar a esta especie de la extinción.