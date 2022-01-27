China lanza satélite L-SAR 01A para observación terrestre

China lanzó el miércoles un cohete Long March-4C para colocar el nuevo satélite L-SAR 01A en el espacio.

El cohete despegó a las 07:44, hora de Beijing, en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

El satélite está equipado con un radar de apertura sintética (SAR) de banda L y será utilizado para monitorear el entorno geológico, deslizamientos de tierra y terremotos.

Este lanzamiento ayudará a poner en órbita el grupo de satélites de China L-SAR 01. Este estará compuesto por dos satélites: L-SAR 01A y L-SAR 01B. Ambos están diseñados para ponerse en órbita a una altitud de 600 kilómetros, de acuerdo a la Administración Nacional del Espacio de China. El L-SAR 01B está programado para ser lanzado al espacio a fines de febrero de 2022.

[🔴China’s 2nd launch in 2022] At UTC 23:44 Jan. 25, L-SAR(陆地探测/LandExploration)-01A L-band radar satellite was successfully launched by #CZ4C Y29 rocket at Jiuquan Launch Center, Inner Mongolia. This is the 407th launch of Long March rocket family. HD:https://t.co/hXbaWe10i1 pic.twitter.com/8vvx4oDYdw — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) January 26, 2022

Nueva tecnología en lanzamientos de China

El centro de lanzamiento aplicó un modo de operación innovador en la misión de lanzamiento, lo que ha optimizado el proceso de trabajo de la instalación.

Zhai Wenjiang, jefe de la estación terrestre del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, dijo que el centro de lanzamiento mejoró las tecnologías de la información el año pasado.

"Manejamos misiones de estaciones espaciales y misiones de lanzamiento de satélites simultáneamente el año pasado. Frente a una multitud de misiones de lanzamiento y requisitos más altos, no escatimamos esfuerzos para abordar problemas clave, llevamos a cabo investigaciones y desarrollos para tecnologías de la información. Mejoramos la automatización de equipos, optimizamos asignación de personal y el modo de prueba y lanzamiento. Hemos desarrollado un flujo de trabajo adecuado para nuestro centro de lanzamiento", dijo.

Con más de una docena de equipos innovadores y laboratorios conjuntos, el centro ha logrado cientos de logros de investigación e innovación en China en los últimos años.

"Todos los temas de investigación en nuestro laboratorio están dirigidos a las necesidades reales de lanzamiento espacial, búsqueda y rescate. Nos enfocamos en resolver problemas prácticos y nos preparamos para misiones en el futuro", dijo Yang Shunong, director del Laboratorio Conjunto de Tecnología UAV de el centro de lanzamiento.