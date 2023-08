Plaga de chinches reportan pacientes en clínica del IMSS en Tonalá

Son varios los reportes de que en la clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en el municipio de Tonalá en Jalisco, presenta una plaga de chinches que ha provocado reacciones en la piel de los pacientes, mismos que han sido picados por estos animales y han evidenciado la presencia de estos en redes sociales.

Por esta situación, el IMSS informó que tras los reportes, su personal supervisó las áreas del inmueble descartando la presencia de chinches, sin embargo, recalcó que la clínica está en constante saneamiento y que así continuará en los próximos días.

Reportan chinches en hospital del IMSS en Tonalá

Son las imágenes que revelan las consecuencias a piel y a la salud de los derechohabientes de la clínica 93 del IMSS en Tonalá, Jalisco, que han sido picados por chinches, y quienes a través de videos han evidenciado hasta plagas de estos insectos en el área de urgencias.

“Una vez aquí en urgencias me dijo una señora que había chinches, en donde te sientas, en donde están las bancas, ahí, hace como tres semanas vine a urgencias y me dijeron no se siente porque hay chinches ahí dijeron”, expresó Estefanía derechohabiente de la clínica.

Pero el problema no es reciente, pacientes de dicha clínica afirman que esta situación lleva meses, ocasionando que las personas se las lleven a sus casas o hasta a sus trabajos.

Los pacientes piden a los responsables hagan algo para la limpieza del hospital: “Yo digo mejor que fumiguen o hagan algo”, recomendó Estefanía.

“Las enfermedades que le dan a la gente que está ahí enferma y que le dan más enfermedades, a lo mejor en todas las camillas, los baños, y todo de hecho que mejore”, acusó Karen otra derechohabiente de la clínica.

Por esta situación, el IMSS informó en un comunicado que tras los constantes reportes, su personal supervisó las áreas del inmueble descartando la presencia de chinches, sin embargo, recalcó que la clínica está en constante saneamiento y que así continuará en los próximos días.

¿Qué son las chinches?

Las chinches son pequeños insectos chupasangre de color marrón rojizo y sin alas. Las picaduras de chinches normalmente desaparecen sin tratamiento en una o dos semanas. Las chinches no son conocidas por propagar enfermedades, pero pueden causar reacciones alérgicas o reacciones graves en la piel de algunas personas.