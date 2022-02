Ebrio choca en camioneta con placas diplomáticas, de Embajada de Pakistán

En aparente estado de ebriedad un hombre que conducía una camioneta con placas diplomáticas de la embajada de Pakistán, choca contra un automóvil e intenta darse a la fuga, pero el conductor se queda dormido; pasaron más de cuatro horas para que el responsable despertara y pudiera ser trasladado al Ministerio Público.

En este accidente que ocurrió alrededor de las 22:00 horas del viernes, el conductor supuestamente ebrio, terminó su carrera después de pasarse el alto y choca contra los bolardos que están en la esquina de avenida Ricardo Flores y Eje Central Lázaro Cárdenas , en la colonia Guerrero, de la Ciudad de México.

El automovilista que fue embestido por la camioneta con placas diplomáticas, habló con Fuerza Informativa Azteca, sobre este percance, en el que resultó ileso.

Iván, el conductor afectado, relató: “el otro vehículo venía zigzagueando bastante y no sé si se quería meterse como en sentido contrario que pasó y pues nos impactó”

Conductor ileso tras ser impactado por auto con placas diplomáticas

¿El conductor trató de platicar con ustedes?





“No, de hecho venía en un estado bastante inconveniente, todavía creo que sigue dormido, ya llevamos como tres horas aquí y pues no reacciona no sé que pasa. Incluso mi pareja se acercó a preguntarle si estaba bien y ya con el puro aliento alcohólico que emanaba el coche pues ya no se supo realmente”.

Al llegar los elementos policíacos, el sujeto aún trataba de hilar palabras, les mostró una tarjeta de circulación donde consta que el vehículo es para uso de la Embajada de Pakistán en México.

Ebrio tardó 6 horas en despertar tras chocar auto de Embajada

Después de esto se quedó dormido, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana intentaron despertarlo pero no lo consiguieron, en una breve revisión se percataron que no había lesiones visibles aunque si estrelló el parabrisas con la frente al momento del impacto.

El accidente ocurrió pasadas las 10 de la noche del viernes y fue hasta las 2 de la madrugada del sábado que el conductor de la camioneta con placas diplomáticas se despertó, y fue cuando los policías lograron convencerlo para que bajara de la unidad y lo subieran a una patrulla .

Conductor responsable fue retirado en patrulla

En el asiento trasero de la camioneta había una caja abierta donde presuntamente llevaba una botella de vino, al momento de grabarla un hombre que llegó en otra camioneta con placas diplomáticas trató de impedirlo.

Luego de la larga espera, el conductor de la camioneta fue retirado del lugar en una patrulla de la Policía Auxiliar.