Chofer atropella a su esposa, él le otorga el perdón en Jalisco

¿Usted qué haría? El chofer de camión de transporte público en Guadalajara, Jalisco, atropelló a Diana, esposa de Marco y madre de dos niñas, ella murió en ese instante. Su marido, aún con el dolor de él y sus hijas, dice que ya no quiero causar más daño a otra familia y no presentará cargos legales contra el conductor. Aquí la historia:

“Diana era una luz esa mujer, era una luz”, son las primeras palabras en entrevista de Marco Antonio, esposo de Diana y hombre que ha perdido a su esposa y a la madre de sus hijas.

Diana, era el nombre de la mujer que murió tras ser atropellada por una unidad del transporte público de la ruta C-124 o 258 D, en avenida Agustín Yañez, al cruce con avenida La Paz, en Guadalajara, Jalisco.

Su familia se queda con un gran dolor, pero decidieron perdonar al chofer, dicen que no quieren hacer sufrir a otra familia.

“Pasan muchas cosas, definitivamente, pero ahorita lo único que tengo en mi mente son mis niñas”, declara con pesar Marco.

Y agrega: “Del fondo de mi corazón le digo que Dios lo bendiga al chofer, no le deseo el mal, definitivamente no me interesa pelear nada, no quiero hacer ninguna demanda ni nada, porque a final de cuentas si tiene hijos, yo ahorita entiendo lo que es ver a mis hijas que perdieron a su madre y no pienso provocar que si él tiene hijos pierdan a su padre”.

Diana trabajaba cerca del lugar donde ocurrió el accidente, el camión al dar vuelta la arrolló, este martes 3 de mayo le dieron el último adiós.

Y será su esposo Marco, quien quedará al cuidado de su hija de tan solo siete años y otra de un año con cinco meses. Continuar la vida los tres juntos, pero con el recuerdo de Diana.

El chofer sigue detenido, pero por el proceso legal de investigación que implica el accidente, pero ya con el perdón que le otorgó Marco quedará en libertad.