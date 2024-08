¡Tragedia en Tabasco! 8 pasajeros mueren aplastados en choque de autobús

En la oscuridad de la noche, los sollozos, el llanto desgarrador son lo único que se escucha, esto tras un brutal accidente entre un autobús y un tráiler en el estado de Tabasco. El saldo: 8 personas aplastadas y más de 14 lesionados.

“Ahorita vamos a buscar a tu abuelita, pero dinos cómo es campeón, no te duermas por favor. No, no, no, porque no me puedo volver y está toda la gente atrapada allá. Ahorita le van a echar la mano”, son las palabras de una de las personas que intentan ayudar a rescatar a los sobrevivientes.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron a la una y media de la madrugada, en el kilómetro 237 de la carretera Villahermosa-Escárcega.

Chofer del autobús impactó al tráiler de frente

El autobús con matrícula 759RR3 de la empresa de autotransporte Hernández termina destrozado al impactar de frente y costado con un tráiler. Las únicas imágenes del hecho son inenarrables, como estrujantes los gritos de auxilio de los heridos.

“Nooo nooooo, por favor. No me dejen por fas.”, se escucha en los videos.

Accidentes de este tipo son muy comunes en Tabasco

El camión había salido de Cárdenas, Tabasco, con destino a Cancún. El saldo es de 8 pasajeros muertos, fueron aplastados, y al menos 14 resultaron gravemente heridos.

Se trata de una tragedia que se acumula a otras en el transporte de pasajeros de Tabasco en distintos tramos carreteros. El 28 de abril cuatro personas murieron en una volcadura. En el mes de mayo 16 en dos accidentes, que se suman a las ocho víctimas del choque de autobús de este domingo.

14 heridos luchan por su vida en hospitales de Campeche

Estos accidentes que se pudieron evitar, pues todos son atribuibles a errores humanos, la alta velocidad, manejar cansado o alcoholizado y por fallas en el sistema de frenos, que se cree causó el accidente mortal de este domingo.

Por lo pronto, los 14 heridos del trágico choque fueron hospitalizados en Escárcega, Campeche, el lugar más cercano, con un pronóstico reservado.