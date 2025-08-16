VIDEO impactante: así fue el choque de un camión que derribó un poste de luz en Avenida 608

¡Aparatoso choque! Durante la tarde de hoy sábado 16 de agosto de 2025, se registró un aparatoso accidente luego de que un camión cargado con tarimas, se estrellara contra un poste ubicado sobre la avenida 608, con difracción al norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

#CDMX | Los cuerpos de emergencia laboran este sábado, ante un aparatoso accidente en la avenida 608 al norte, al cruce con la Calle 641, en San Juan de Aragón, en @TuAlcaldiaGAM, donde un tráiler derribó un poste, mientras la unidad quedó destrozada.



Vía: @chavarriaztk

¿Qué pasó en avenida 608? Los cuerpos de emergencia que respondieron al lugar del siniestro ocurrido en el de la avenida Central, justo al cruce con la Calle 641, en la colonia San Juan de Aragón. De hecho, una familia que caminaba por la zona, estuvo a punto de ser arrollada durante el siniestro.

🚨🚔 Hallarás servicios de emergencia apoyando en accidente vial sobre Av. 608 al norte y Calle 641.



🔀 Alternativa vial: Av. 606.



📲#911CDMX

— C5 CDMX (@C5_CDMX) August 16, 2025

En un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto del choque de un camión en contra de un poste de luz en avenida 608, justo a la altura de la estación Bosque de Aragón, de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México

Versiones preliminares señal que el chofer perdió el control de la unidad de transporte de carga luego de esquivar a un auto detenido sobre la avenida “Hank González”.

El chofer quedó prensado y se reporta que otra persona sufrió lesiones menores, mientras que otras tres personas se salvaron de milagro; miembros de una familia que pasaban por la zona, se salvaron de milagro al momento del siniestro.