VIDEO: Vuelca autobús de pasajeros sobre carretera Santiago Tianguistenco-Chalma; accidente deja varios heridos

Vuelca un autobús de pasajeros sobre la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, en el municipio de Ocuilan, Estado de México. El grave accidente que desató caos vial y una alerta de última hora, provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia la mañana de este domingo 9 de noviembre.

De acuerdo con datos preliminares, el accidente del autobús dejó un saldo de seis pasajeros lesionados, algunos fueron atendidos en el lugar del siniestro, mientras que otros tuvieron que ser trasladados a clínicas cercanas.

¿Qué se sabe del accidente de autobuús de pasajeros sobre carretera Santiago Tianguistenco-Chalma?

La volcadura del autobús de la línea Flecha Roja, ocurrió alrededor del mediodía, en el kilómetro 18, a la altura del poblado de Santa Martha, cuando el conductor de la unidad con placas 459JWL, que cubría la ruta Toluca–Cuernavaca, Morelos, abría perdido el control al tomar una curva pronunciada, provocando que el vehículo se saliera del camino y quedara recostado sobre su costado derecho de la carretera.

Movilización por accidente: cuerpos de rescate atienden a pasajeros heridos sobre carretera Santiago Tianguistenco–Chalma

Elementos de Protección Civil, bomberos de Tianguistenco y personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acudieron de inmediato al lugar del accidente para realizar labores de rescate; testigos relataron a las autoridades que el autobús volcó repentinamente, causando pánico entre los pasajeros, varios de los cuales quedaron atrapados dentro de la unidad.

De los seis heridos de una lista preliminar, tres fueron trasladados al Hospital Municipal de Malinalco, uno al ISSEMyM de Tianguistenco, mientras que dos más recibieron atención médica en el sitio. Las autoridades estatales confirmaron que ninguno de los pasajeros se encuentra en condición crítica, aunque todos presentan lesiones por impacto.

Tránsito afectado tras volcadura en la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma

La carretera Santiago Tianguistenco–Chalma permaneció parcialmente afectada por más de tres horas debido a las maniobras de retiro del autobús, lo que provocó tráfico intenso en ambos sentidos. Policías estatales implementaron un operativo de desvío vehicular y exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, sobre todo por el pavimento mojado tras las lluvias recientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: VOLCADURA Y EXPLOSIÓN DE PIPA CAUSA EL CIERRE DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

#URGENTE ‼️ Hay un autobús 🚍 volcado 😥



Esta mañana se registra la volcadura de un autobús perteneciente a la empresa flecha roja, los hechos ocurrieron en la carretera #Tianguistenco-#Chalma 😥 pic.twitter.com/RloiqsRvyQ — Al Momento Edomex (@AlMomentoEdoMex) November 9, 2025

Hasta el momento, la empresa Flecha Roja no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido; peritos de tránsito del Estado de México continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.