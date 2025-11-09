Logo InklusionSitio accesible
VIDEO: Pipa de gas se vuelca y explota; causa el cierre de la autopista México-Puebla

CAPUFE informó que debido al accidente de la pipa, cuyos heridos se desconoce, causó el cierre a la altura del kilómetro 48 autopista México-Puebla, con dirección a DMX

La explosión de la pipa causó una enorme columna de humo, a la altura de Río Frío, en la México-Puebla.|Crédito: @isa_dh
Escrito por: Emma Blancas
Una pipa de combustible volcó y explotó en la autopista MéxicoPuebla, a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, lo que causó el cierre a la circulación en ambos sentidos. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas.

Conductores indicaron que ya no dejan pasar en la México-Puebla, desde la caseta de San Marcos, y autoridades los envían hacia la carretera federal.

La explosión de la pipa causó una gran columna de humo que pudo verse desde varios puntos del Edomex y el oriente de la capital.

Videos de la explosión de pipa en la México-Puebla

Automovilistas que usaron la vialidad reportaron a través de redes sociales la gran columna de humo que causó la explosión de la pipa, cuyo contenido se dice que era combustible.

Bomberos de Ixtapaluca llegaron al lugar para mitigar las llamas, mientras se busca al conductor de la pipa de combustible.

Alternativas viales por accidente de la México-Puebla

Autoridades federales dieron a conocer las alternativas viales por este accidente en la México-Puebla y estiman que las labores de servicios de emergencia concluyan alrededor de una hora.

  • Con dirección a la Ciudad de México (CDMX), desvío de circulación a la altura del km 63 (Poblado Río Frío) .
  • Con dirección a Puebla, por seguridad se cierra el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia el Poblado Chalco.

Esta volcadura y explosión recordó la ocurrida el 10 de septiembre pasado, cuando un vehículo volcó a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y causó la muerte de 32 personas y varios heridos.

