Maquinistas muertos y varias personas heridas por un choque de trenes en Fresnillo, Zacatecas

Durante la mañana de este domingo 29 de octubre de 2023, se registró un choque de trenes en el municipio de Fresnillo, en donde dos locomotoras se estrellaron. Autoridades estatales han confirmado la muerte de al menos dos personas.

Este siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana en el predio de Ojo de Agua, ubicado en la comunidad del Tule en el municipio de Fresnillo. En información preliminar se dijo que los dos conductores de un par de locomotoras perdieron el control de sus respectivas unidades por lo que se impactaron de frente y finalmente se descarrilaron.

Este domingo se registró el choque y descarrilamiento entre dos máquinas locomotoras de la empresa Ferrocarriles Mexicanos en la comunidad de #ElTule, en #Fresnillo, #Zacatecas. Los dos maquinistas de las locomotoras murieron, cuatro trabajadores de Ferromex y un migrante… pic.twitter.com/PagMjruTwF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Heridos venían de Torreón con rumbo a San Francisco de los Romos Aguascalientes

En un inicio, se dio el aviso al número de emergencias 911, por lo que los servicios de socorro respondieron al lugar del siniestro mientras que personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil se dedicó a la revisión de los lesionados en el lugar del choque de las locomotoras.

Mediante un breve comunicado, las autoridades locales señalaron que: “Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Fresnillo acudieron al reporte sobre un choque de trenes a la altura del Ojo de Agua del Tule, al llegar al lugar encuentra que el reporte es efectivo por lo que proceden a dar atención a los tripulantes de las locomotoras”. Carlos Armenta y Guadalupe Mendoza, trabajadores de las locomotoras estrelladas, son los maquinistas que murieron durante el siniestro. Además, otras cuatro personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

Protección Civil señaló que: “Otro más que se presume era migrante fue revisado en el lugar ya que no ameritaba traslado”. Previamente se había señalado que el hombre viajaba de forma ilegal en uno de los trenes involucrados en el siniestro. Autoridades del estado de Zacatecas informaron que las locomotoras estrelladas pertenecen a Ferrocarriles Mexicanos, empresa subsidiaria de Grupo México.