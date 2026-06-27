Asesinan a dos personas en un auto de lujo en calles de Nezahualcóyotl

Durante la madrugada de este sábado, un doble homicidio con arma de fuego conmocionó a los vecinos del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados mientras se encontraban a bordo de un automóvil deportivo de lujo, pintado de color rojo y con placas de circulación LA 862C, el cual estaba estacionado frente a un domicilio particular.

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Ataque armado contra ocupantes de un vehículo de lujo

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Loma Bonita y Oriente 12. Según reportes preliminares, los residentes de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Se dio a conocer que, arribar al sitio, los elementos de seguridad pública confirmaron que los dos pasajeros del vehículo de lujo ya no presentaban signos vitales, por lo que procedieron a delimitar el área para preservar cualquier evidencia relevante.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de ningún implicado. La dependencia estatal mantiene abierta la carpeta de investigación con el propósito de determinar el móvil de este crimen y localizar a los autores materiales del atentado.

