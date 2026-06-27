Captan en video violento asalto de camioneta en Melchor Ocampo, Estado de México

Una mujer fue despojada de su auto en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México; fue víctima de un violento asalto. El incidente, que fue registrado por cámaras de vigilancia, ocurrió en el exterior de una barbería local.

Robo de camioneta a mano armada en Melchor Ocampo

Todo sucedió cuando la víctima se encontraba cerca del establecimiento. En ese momento, dos individuos se aproximaron a ella de forma sospechosa.

Mediante el uso de un arma de fuego, los agresores obligaron a la mujer a descender de su camioneta, forzándola a abrir la puerta del automotor bajo amenaza directa. La situación escaló en segundos, dejando a la afectada en una posición de absoluta vulnerabilidad mientras los sujetos tomaban el control de su auto.

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Al intentar recuperar su vehículo, la mujer descendió y comenzó a solicitar auxilio de forma desesperada, colocándose incluso frente a la unidad en un intento por detener el escape.

#LoÚltimo | Un violento asalto quedó grabado en el municipio de Melchor Ocampo.



Una mujer que se encontraba afuera de una barbería fue despojada de su camioneta por dos sujetos. A la mujer la obligan abrir la puerta del vehículo, uno de los ladrones llevaba un arma de fuego. pic.twitter.com/gSWaskrVY7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

No obstante, al notar que los delincuentes arrancaron la marcha del motor de forma repentina, la víctima tuvo que hacerse a un lado para evitar ser arrollada por los agresores, quienes emprendieron la huida.

VIDEO: Así fue el momento en que una mujer fue despojada de su auto

Ante la escena, un hombre que se encontraba dentro de la barbería salió rápidamente del inmueble y abordó un automóvil particular con la intención de perseguir a los responsables.

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Pese a este esfuerzo por frustrar el ilícito y dar alcance a los ladrones, los delincuentes lograron evadir la persecución y escapar, consumando el robo. Tras el traumático suceso, la afectada acudió ante las instancias legales correspondientes para interponer la denuncia formal.

La Fiscalía del Estado de México ha iniciado una carpeta de investigación para analizar las pruebas recabadas, incluyendo las grabaciones del momento exacto del atraco, para identificar y localizar a los sujetos involucrados en este violento despojo ocurrido en el municipio mexiquense.