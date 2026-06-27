Accidente de pipa de gas en la carretera México-Veracruz deja a 2 personas muertas

Un grave percance vehicular se registró esta mañana sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la localidad de Santa Inés, perteneciente al municipio de Tepetlaoxtoc tras el accidente de una pipa de gas.

Una unidad de carga que transportaba 24 mil litros de gas sufrió una volcadura, terminando su trayectoria en el fondo de un barranco contiguo a la vía de comunicación.

#AlMomento | Una pipa de gas de 24 mil litros volco y cayó a un barranco sobre la carretera México-Veracruz a la altura de Santa Inés en Tepetlaoxtoc.



La pipa presentó fuga por lo que se formó una nube de gas que alcanzó a un restaurante que se incendió. Por el momento se habla… pic.twitter.com/wBnkkPbejk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Volcadura e incendio en la carretera México-Veracruz

El impacto inicial desencadenó una fuga de combustible, la cual derivó rápidamente en la formación de una nube de gas que alcanzó un establecimiento comercial cercano, ocasionando que este se incendiara de forma inmediata.

De manera preliminar, las autoridades han confirmado el fallecimiento de dos personas a causa de este siniestro. Ante la magnitud de la emergencia y el riesgo latente por la acumulación de gas en el ambiente, la circulación vehicular en la carretera ha sido suspendida totalmente en ambos sentidos.

Labores de emergencia y cierre total a la circulación

El objetivo de este cierre es garantizar la seguridad de los automovilistas y permitir que las labores de control del fuego se desarrollen sin contratiempos. En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de los cuerpos de bomberos de Tepetlaoxtoc y Texcoco, así como personal de Protección Civil del Estado de México.

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Las cuadrillas de rescate se encuentran enfocadas en sofocar las llamas y mitigar el riesgo de nuevas explosiones derivadas del combustible derramado. Según las primeras indagaciones sobre las causas del accidente, el exceso de velocidad combinado con la falta de precaución al conducir habrían sido los factores determinantes que originaron esta tragedia.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y buscar alternativas viales, ya que los trabajos de enfriamiento y retiro de la unidad siniestrada podrían prolongarse durante las próximas horas.

