Autoridades detuvieron en Yautepec, Morelos a “La Muñeca”, identificado como presunto implicado en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno.

Detienen a "La Muñeca" por el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada

Jovany "N", alias "Muñeca", fue la tarde de este viernes por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la FGR en el municipio de Yautepec, Morelos.

De acuerdo con los reportes, la orden de aprehensión en su contra se registró por agentes federales alrededor de las 15:56 horas en la colonia Centro, de Yautepec, en inmediaciones del Mercado Municipal "Centenario 1970".

#ÚltimaHora 🚨 Cae “La Muñeca”, en Morelos, presunto implicado en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz



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La detención forma parte de las investigaciones que lo señalan como presunto implicado en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada.

