Lo esperaban para graduarse; hallan sin vida a Luis Gamaliel tras días de búsqueda en León

Lo que sería el último paso antes de celebrar su graduación terminó en una tragedia. Luis Gamaliel Mares Chiquito, de 26 años, desapareció el pasado 24 de junio luego de salir de su domicilio presuntamente para acudir a la Universidad Tecnológica de León (UTL) por los pases de su ceremonia de graduación.

Localizan sin vida a Luis Gamaliel en León

La búsqueda de Luis Gamaliel Mares, terminó de la peor manera. El joven de 26 años, quien había desaparecido desde el pasado 24 de junio en León, fue localizado sin vida la tarde de este sábado 27 de junio, luego de varios días de intensa búsqueda encabezada por familiares, amigos y colectivos.

De acuerdo con medios locales, Luis Gamaliel, recién egresado de la carrera de Gestión de Capital Humano, salió de su domicilio con destino a la Universidad Tecnológica de León (UTL) para recoger los pases de su próxima ceremonia de graduación. Sin embargo, no regresó a casa.

Según los reportes de sus familiares y las fichas de búsqueda, la última vez que fue visto con vida fue en las inmediaciones del campus de la UTL.

Posteriormente, fue visto en un bar cercano a las inmediaciones de la universidad y más tarde en la parada de autobús frente al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, donde presuntamente esperaba abordar el transporte con dirección a la estación de transferencia Delta. Desde ese momento se perdió comunicación con él.

Tras su desaparición, familiares, amigos y colectivos de búsqueda solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permitiera localizarlo. La tarde de este viernes se confirmó su fallecimiento.

UTL lamenta la muerte del joven Luis Gamaliel

Luego de darse a conocer la noticia, la Universidad Tecnológica de León (UTL) emitió un mensaje en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su estudiante Luis Gamaliel Mares y expresó sus condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria.

Además informó que se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, en lo que resulte necesario.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del joven.