Caen cuatro policías y una mujer en caso de periodista desaparecida en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó sobre la detención de Karen "N" y de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste durante una serie de operativos realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes podrían estar implicados en el caso de Roxana Guzmán, periodista desaparecida.

Las capturas forman parte de una investigación derivada de trabajos de inteligencia en la región sur del estado. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme avance el proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha aclarado si Karen "N" y los cuatro policías están directamente relacionados con la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, por lo que su posible participación en ese caso sigue sin ser confirmada por las autoridades.

Detienen FGE Veracruz y SSP a presunto líder delincuencial, así como a cinco personas máshttps://t.co/9kBN26VDWq pic.twitter.com/jzSzuvu2XA — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 27, 2026

Operativos también dejaron la captura de un presunto líder criminal

En las mismas acciones fue detenido José del Carmen "N", identificado por la Fiscalía como un objetivo prioritario e integrante de una célula delictiva que opera en el sur de Veracruz.

#IMPORTANTE | José "N", señalado como presunto responsable del secu3stro de la periodista Roxana Guzmán en el sur de Veracruz, fue detenido en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán.



Las autoridades informaron que ya se encuentran buscando a otros posibles implicados en… pic.twitter.com/uo6iL5Nxvl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

Las autoridades señalaron que el hombre es investigado por su probable participación en diversos delitos cometidos en Nanchital y que, presuntamente, podría estar relacionado con la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán.

¿Qué se sabe del caso de la periodista Roxana Guzmán?

La desaparición de Roxana Guzmán ocurrió el pasado 2 de junio en Nanchital, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio y se la llevó por la fuerza. El hecho quedó registrado por cámaras instaladas en la vivienda y forma parte de la carpeta de investigación.

Por otra parte, existe el rumor de que encontraron el cuerpo de la periodista, sin embargo, las autoridades tampoco han declarado nada sobre esta versión, ni la familia de Roxana.