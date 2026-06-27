Surge el “tirador de perros” en Puebla: les dispara desde un auto; Fiscalía lo busca

Luego de darse a conocer el caso del “tirador de la Atlixcáyotl” en Puebla, cuyas víctimas son conductores agredidos a balazos cuando cirrculan por esa avenida, ahora surgió otro caso de lo que sería un supuesto francotirador de perros, quien ya es buscado por las autoridades.

Este caso escaló hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, institución que ya tomó cartas en el asunto y que asegura, investiga los hechos para poder localizar a la persona responsable y poner fin a las agresiones de los animales en la entidad.

¿Qué se sabe del "tirador de perros" en Puebla?

Medios locales han reportado que vecinos de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula, señalaron la presencia de un sujeto que dispara contra perros desde un vehículo, lo que ha causado temor en los pobladores.

Se trata de una camioneta blanca que circula por la zona y ataca a perros callejeros, pero hasta ahora no existe una identidad confirmada de la persona responsbale y si esta viaja sola.

Como medida de alerta, han colocado una lona para advertir de la presencia de esta situación. "¡Cuidado! ¡Esta camioneta le dispara a perros!", se lee en la lona.

El automóvil usado al parecer es una camioneta Hyundai Creta color blanco, pero las placas no han sido identificadas para dar con la unidad y el responsable.

🚨 FGE TRAS EL "TIRADOR DE PERROS" 🚨



🐕 Habitantes de San Bernardino #Tlaxcalancingo alertaron sobre un conductor que, presuntamente, recorre la zona en una camioneta Hyundai Creta blanca disparando contra #perros en situación de calle.



🔍 La FGE ya investiga el caso.#Puebla pic.twitter.com/Axcw8V0TFl — Jesús Zavala (@_jesuszav) June 27, 2026

Fiscalía de Puebla busca al "tirador de perros"

Al respecto, la fiscalía estatal informó que inició una carpeta de investigación tras estos hechos en los que se denunció que una persona presuntamente dispara contra perros desde un vehículo en movimiento en los límites de los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

El Ministerio Público ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación con el propósito de ubicar al probable responsable.

También se busca verificar si hay animales afectados, ya sea heridos o que murieron a causa de los disparos, en tanto, este "tirador de perros" sigue libre, pero ya se trabaja para detenerlo.