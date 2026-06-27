La fecha para el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 está cerca. Si tienes contemplado viajar a Monterrey para ver este encuentro, aquí podrás conocer el precio de las casetas de las carreteras para llegar.

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegará al Estadio Monterrey donde miles de aficionados serán testigos de este encuentro y llegar en automóvil hasta el lugar es una opción.

¿Cuánto cuesta viajar de CDMX a Monterrey durante el Mundial 2026?

Antes de salir, conviene conocer cuál es el costo que tendrás que pagar en casetas. Toma en cuenta que las tarifas de peaje se actualizaron en 2026 y el precio final dependerá del punto de partida.

Por ejemplo, si sales en automóvil desde la Ciudad de México (CDMX) hacia Monterrey, el trayecto por autopistas de cuota contempla un costo aproximado de $991pesos.

Recuerda que cada caseta tiene una traifa para automóviles, motocicletas, autobuses y vehículos de carga.

¿Cómo calcular el precio de una caseta a Monterrey desde puntos oficiales?

Si piensas salir de otro punto distinto en automóvil rumbo a Monterrey en carretera, puedes ingresar al tabulador oficial de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) conocido como "Traza tu ruta", el cual está disponible de forma gratuita.

Luego de ingresar, deberás seleccionar el lugar de origen y destino. Posteriormente, indica que tipo de vehículo tienes pensado usar.

Además, puedes seleccionar la opción de calcular el costo de combustible. Si sabes cuánto consume tu vehículo, podrás introducir el consumo medio, pero si no, el sitio te dará un un consumo estipulado para cada tipo de vehículo.

Formas de pago en las casetas para llegar a Monterrey

De acuerdo con CAPUFE, al calcular la ruta con el respectivo punto de origen y destino, el sistema arrojará una tabla en donde se mostrará una columna que indicará las formas de pago aceptada por cada caseta.

Tomando como referencia la ruta CDMX - Monterrey, en automóvil, hay una distancia de 907 kilómetros, y el tiempo estimado de llegada es de 10 horas con 13 minutos cruzando por 11 casetas.

