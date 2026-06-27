Con llaves puestas y documentos: así encontraron a cuatro niños dentro de un vehículo en León

Cuatro niños, entre ellos un bebé, fueron localizados solos al interior de un vehículo estacionado en calles de León, Guanajuato.

El llanto alertó a los vecinos, quienes les ayudaron con agua y comida mientras llegaba el apoyo de la policía. Hasta el momento se investiga las circunstancias en las que los niños quedaron dentro del carro.

Presunto abandono de cuatro niños en un vehículo

Los pequeños fueron localizados solos al interior de un carro en el estacionamiento del bulevar Mariano Escobedo, a la altura de Guadalupe Oriental, frente al gimnasio Mykonos, en el municipio de León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes difunidos por los testigos, el automóvil de color blanco permanecía estacionado desde muy temprano con los niños en su interior.

Con el paso del tiempo, los menores comenzaron a llorar, lo que llamó la atención de las personas que pasaban por el lugar.

Ante la situación, algunos ciudadanos les llevaron agua y comida mientras pedían el apoyo de las autoridades. Al lugar acudieron los elementos de la policía, quienes encontraron las llaves pegadas dentro del vehículo.

Además encontraron una mochila con presuntas actas de nacimiento, aunque hasta el momento se desconoce si los documentos pertenecen a los menores.

Entre los cuatro pequeños se encontraba un bebé que era cargado en brazos por otro de los niños.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las circunstancias en las que los menores quedaron solos ni han confirmado si se trata de un abandono. El caso ya es investigado para esclarecer los hechos y determinar la situación juridica correspondiente.

Abandonan a un recién nacido y a otro menor en hospital de Tampico

El pasado 25 de junio dos menores fueron abandonados en el hospital de Tampico. De acuerdo con las autoridades, dos menores, uno de ellos un recién nacido que nunca fue reclamado y un niño que acudió a una consulta médica acompañado de un familiar, sin que regresaran por él.

Los dos menores fueron abandonados en el Hospital General "Dr. Carlos Canseco", y actualmente los dos menores permanecen bajo el resguardo del Sistema DIF Tampico, mientras investigan los casos de los dos pequeños.