Turista es atacado por cocodrilo en Puerto Vallarta; ya rescataron su cuerpo

Autoridades lograron recuperar este sábado el cuerpo de un joven de 28 años, quien perdió la vida tras ser víctima de un ataque por parte de un cocodrilo. Luego de varias horas de búsqueda para ubicar al reptil.

¿Qué pasó en Puerto Vallarta con un cocodrilo?

El suceso tuvo lugar durante la tarde del viernes frente a la playa que da a un hotel, cuando el turista realizaba actividades recreativas y fue sorprendido por el reptil, el cual, lamentablemente lo arrastró al mar.

Tras el reporte inmediato del incidente, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el que se utilizaron lanchas con el objetivo de localizar a la víctima.

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Rescatan cuerpo de turista atacado por cocodrilo en Vallarta

Las labores de rastreo, en las que participaron diversas instancias de rescate, permitieron ubicar finalmente al cocodrilo durante este sábado en la franja costera, un sitio localizado muy cerca del área donde se originó el ataque.

Una vez realizadas las maniobras para la recuperación, el cuerpo fue puesto a disposición de los guardavidas del municipio de Puerto Vallarta. Los restos fueron entregados al personal especializado de la Fiscalía de Jalisco, quienes se encargaron de su traslado ante las autoridades forenses para continuar con los protocolos legales pertinentes.

Hasta el momento, las identidades y la procedencia del joven afectado no han sido divulgadas por las autoridades correspondientes, quienes mantienen sigilo sobre la información personal de la víctima.

Por su parte, la Unidad de Protección Civil estatal confirmó el éxito del operativo de recuperación coordinado por la Secretaría de Marina, concluyendo así las acciones de búsqueda iniciadas desde la tarde del viernes tras el avistamiento del reptil en la zona turística.

