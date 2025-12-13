Choque mortal en la Toluca–Atlacomulco durante la madrugada de este sábado

Tres personas murieron la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025 tras un fuerte choque registrado en la carretera Toluca–Atlacomulco, a la altura de la comunidad de San Bartolo del Llano, en el municipio de Ixtlahuaca , Estado de México.

El percance ocurrió cuando un automóvil color gris salió de la cinta asfáltica y terminó incrustado en el muro de contención. El impacto provocó daños severos en la unidad y dejó a sus ocupantes atrapados entre los restos del vehículo.

Paramédicos del Sistema de Urgencias del Estado de México acudieron al sitio para atender la emergencia. Tras la valoración, confirmaron que dos hombres y una mujer ya no presentaban signos vitales, por lo que certificaron los decesos en el lugar. Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia lograron auxiliar a dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital.

Cierre parcial y labores periciales tras el choque en la Toluca-Atlacomulco

Elementos de la Policía Estatal resguardaron el área y realizaron un cierre parcial de la carretera Toluca–Atlacomulco para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y de los peritos.

Posteriormente, personal forense llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.

El accidente generó una afectación vial de más de dos kilómetros, lo que provocó tránsito lento en la zona durante varias horas.

Investigan posibles causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni la causa exacta del accidente. No obstante, mantienen como una de las líneas de investigación la posible velocidad excesiva con la que circulaba el vehículo.

Autoridades estatales pidieron a los automovilistas manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.

Muertes por accidentes vehiculares en el Estado de México en 2025

El Estado de México se ubicó como la entidad con más muertes por hechos de tránsito en el país, de acuerdo con el último corte anual disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) . El registro, correspondiente a 2024, contabilizó 462 personas fallecidas en accidentes vehiculares, una cifra que colocó a la entidad en el primer sitio a nivel nacional y que refleja la dimensión del riesgo en sus carreteras y vialidades.

Ese dato no es aislado. Se trata de un patrón que se repite en una entidad con alto flujo vehicular, tramos carreteros de velocidad constante y zonas donde los accidentes suelen ocurrir de madrugada, cuando disminuye la visibilidad y aumentan factores como el cansancio o la velocidad. En ese contexto, percances como el registrado en la Toluca–Atlacomulco se insertan en un problema estructural que año con año mantiene al Estado de México entre los focos rojos en materia de seguridad vial.