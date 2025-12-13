Vecinos de Tlalpan detienen a ladrón que atacaba con una subametralladora

La valentía de un grupo de ciudadanos en la alcaldía Tlalpan permitió la captura de un delincuente de alta peligrosidad. Vecinos de la colonia San Juan Tepeximilpa persiguieron y retuvieron a un sujeto que acababa de asaltar a una persona utilizando una subametralladora.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pirineos y Tlapanecos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que patrullaban la zona se percataron de un alboroto: un grupo de personas corría detrás de un hombre, a quien lograron dar alcance metros adelante.

El asalto y la captura en la CDMX:

Al aproximarse al lugar, los uniformados encontraron que los ciudadanos ya tenían sometido al presunto ladrón. La víctima señaló directamente al sujeto, acusándolo de haberlo amagado instantes antes con un arma de fuego para despojarlo de su dinero.

Al realizar la revisión preventiva, los oficiales confirmaron la peligrosidad del individuo al asegurarle:



Un arma de fuego tipo subametralladora .

. Un cargador y dos cartuchos útiles.

El dinero en efectivo y el teléfono celular de la víctima.

Un ex convicto fue detenido en poder de una subametralladora, con la que presuntamente amagó a una víctima para asaltarla, pero fue detenido con parte del botín en las calles Pirineos y Tlapanecos, en la colonia San Juan Tepeximilpa, de la alcaldía #Tlalpan.



Fue puesto a… pic.twitter.com/H2KeshCM3C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2025

"Observaron a un grupo de personas correr detrás de un sujeto. Al aproximarse, los ciudadanos ya lo tenían retenido, por lo que de inmediato lo entregaron a los uniformados, y un hombre lo señaló y les indicó que, momentos antes se le acercó y lo amagó con una pistola para desapoderarlo de dinero en efectivo" señaló la SSC CDMX en el comunicado .

Ladrón de Tlalpan es un exconvicto y portaba subametralladora artesanal

El detenido, un hombre de 34 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras el cruce de información en las bases de datos oficiales, se descubrió que este sujeto ya contaba con antecedentes penales. Tiene un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado, fechado en el año 2005.