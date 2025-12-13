FOTOS: Perritos son arrastrados por trabajadores de la Basílica, denuncian peregrinos

Indignación total tras el Día de la Virgen de Guadalupe en las inmediaciones de la Basílica, luego de que se dieran a conocer videos e imágenes de presuntos actos de maltrato animal contra perritos peregrinos que se encontraban en el lugar.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) tuvo acceso a dichas imágenes y videos donde se puede observar los actos. Fueron propios peregrinos quienes confirmaron la denuncia de maltrato y aseguraron que fueron trabajadores de la Basílica de Guadalupe quienes cometieron los actos.

Aseguran que los perros peregrinos fueron amarrados y arrastrados para retirarlos de la plaza principal del Templo Mariano, en las inmediaciones de la Basílica. A través de las imágenes obtenidas se puede ver cómo con una cuerda, al menos un canino es arrastrado por el cuello contra su voluntad, ante el reclamo de los presentes.

"Hay que ayudarlos. Si no lo agarramos así, nunca va a caminar" aseguró uno de los supuestos trabajadores, quien mencionó que su labor "es ayudarlos"; sin embargo, los peregrinos presentes dejaron en claro que no tenían por qué jalarlos de esa forma.

Este no fue el único caso. Imágenes capturadas por peregrinos muestran el caso de otro canino que fue amarrado con una cuerda del hocico, para posteriormente cargarlo por la piel del cuello, algo que puede ser considerado como maltrato animal debido al peligro y dolor que sufre el perrito.

La penitencia de los vecinos de la Basílica de Guadalupe tras la fe de los peregrinos

Dentro de la cobertura realizada por FIA este 12 de diciembre, analizamos la resaca del Día de la Virgen de Guadalupe: Basura, botellas y perros abandonados son solo algunos de los problemas que viven los vecinos durante y después de esta fecha.

A pesar de los esfuerzos de algunos vecinos por entregar bolsas para que los peregrinos depositen su basura, Estefanía Ancona asegura que “realmente tiran la basura donde quiera” y añadió que la convivencia con algunos de ellos es muy mala, ya que pueden ser groseros.

Puedes revisar el reporte completo a través de este enlace