Saldo blanco y récord histórico: así regresan los peregrinos tras la celebración en la Basílica de Guadalupe

Luego de participar en la tradicional celebración del 12 de diciembre en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, miles de peregrinos comenzaron este viernes el retorno a sus estados y comunidades de origen, tras una de las jornadas religiosas más multitudinarias registradas en la Ciudad de México.

Desde las primeras horas del día, se observó un flujo constante de personas en la Calzada de Guadalupe, uno de los principales accesos al recinto mariano, donde el ambiente pasó del fervor y la música a mochilas, cobijas y pasos cansados, pero satisfechos. Las imágenes posteriores a la celebración muestran calles despejadas y una notable disminución del tránsito peatonal, luego de días de intensa actividad.

¿Cómo fue el operativo de seguridad durante la celebración?

De acuerdo con información oficial de las autoridades capitalinas, la celebración concluyó con saldo blanco, sin incidentes graves que lamentar, a pesar de que la asistencia superó récords históricos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con Protección Civil, servicios médicos y personal de movilidad, implementó un operativo especial que se mantuvo activo durante varios días.

El despliegue incluyó vigilancia permanente, atención médica preventiva, control de accesos y apoyo vial para garantizar la seguridad tanto de peregrinos como de vecinos de la zona norte de la capital.

Récord de asistencia en la Basílica de Guadalupe

Aunque las autoridades continúan con el conteo final, los primeros reportes indican que la afluencia superó la de años anteriores, consolidando esta edición como una de las más concurridas en la historia reciente. Peregrinos provenientes de distintos puntos del país llegaron caminando, en bicicleta o en transporte colectivo, muchos de ellos tras recorrer cientos de kilómetros como parte de sus promesas religiosas.

Regreso ordenado y llamado a extremar precauciones

Durante el regreso, las autoridades mantienen vigilancia en terminales de autobuses, carreteras y puntos estratégicos, especialmente para evitar accidentes por cansancio o deshidratación. Se recomienda a los peregrinos descansar adecuadamente, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de seguridad en su trayecto de vuelta.

La jornada del 12 de diciembre volvió a demostrar la fuerza de una de las tradiciones religiosas más importantes de México, no solo por su significado espiritual, sino por su capacidad de movilización y organización.


