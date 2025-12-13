¿A qué hora? Guía completa de marchas hoy 13 de diciembre de 2025 | 4 concentraciones
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy en la Ciudad de México. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 13 de diciembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy sábado 13 de diciembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 13 de diciembre de 2025.
Servicios de emergencia en República de Venezuela
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa que servicios de emergencia trabaja por cortocircuito en República de Venezuela y Del Carmen, en la colonia Centro.
⚠️👩🚒 Servicios de emergencia laboran por cortocircuito en República de Venezuela y Del Carmen, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/UGOAiHvfgG— C5 CDMX (@C5_CDMX) December 13, 2025
Reducción de carriles en Avenida Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/BsgefDECgA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 13, 2025
¡Tómalo en cuenta! Carril reversible en el Eje 5 Sur
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se habilita carril reversible en el Eje 5 Sur, esto a partir de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
#PrecauciónVial | Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, el carril confinado correrá de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público, con el objetivo de agilizar… pic.twitter.com/ifk4sDlVxP— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 13, 2025
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 13 de diciembre de 2025
¿Habrá marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 13 de diciembre de 2025 se tienen previstas 4 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 13 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 13, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/5tQ7ow6iOE