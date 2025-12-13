Logo Inklusion Sitio accesible
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy en la Ciudad de México. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.

Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones al sábado 13 de diciembre de 2025|Arturo Engels
Seguridad

Escrito por: Arturo Engels

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 13 de diciembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy sábado 13 de diciembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 13 de diciembre de 2025.

¿A qué hora? Guía completa de marchas hoy 13 de diciembre de 2025 | 4 concentraciones

Servicios de emergencia en República de Venezuela

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa que servicios de emergencia trabaja por cortocircuito en República de Venezuela y Del Carmen, en la colonia Centro.

Reducción de carriles en Avenida Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.

¡Tómalo en cuenta! Carril reversible en el Eje 5 Sur

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se habilita carril reversible en el Eje 5 Sur, esto a partir de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 13 de diciembre de 2025

¿Habrá marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 13 de diciembre de 2025 se tienen previstas 4 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

