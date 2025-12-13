Logo Inklusion Sitio accesible
FIA2026.png

¿Qué está pasando HOY en el Metro CDMX? Así va el servicio este 13 de diciembre

Sigue en tiempo real las afectaciones y el avance del servicio en el Metro de la CDMX.

close up de las puertas del metro cdmx en la línea 1
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy viernes 13 de diciembre? | Arturo Engels
Escrito por: Viridiana Castillo

Este día se registran afectaciones y reportes en distintas líneas del Metro de la Ciudad de México, lo que impacta el traslado de usuarios.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantenemos informado con la actualización más puntual sobre el estado del servicio, retrasos, cierres y reanudaciones, conforme se confirman reportes oficiales y testimonios de usuarios.

Te compartimos minuto a minuto lo que ocurre en el Metro de la CDMX, con información verificada y en tiempo real para que tomes precauciones y planees mejor tus traslados.

Usuarios del Metro CDMX reportan presencia de vagoneros

Usuarios del Sistema reportan lo siguiente:

"Conductor se venía quedando dormido": Usuaria de la Línea 2 del Metro CDMX

Una usuaria reportó en redes sociales que el conductor de un tren con dirección a Taxqueña aparentemente se queda dormido durante el trayecto.

En Fuerza Informativa Azteca damos seguimiento al caso y actualizamos conforme el Metro de la Ciudad de México emite información oficial.

tweet de una usuaria reportando que el conductor de un tren de la línea dos cdmx se iba quedando dormido
| X: @londonpau89

Se agiliza la marcha de trenes en la Línea 3 del Metro CDMX

El Metro de la CDMX informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, luego de una revisión en la zona de vías. Autoridades piden permitir el libre cierre de puertas, descender del vagón antes de ingresar y respetar la línea amarilla de seguridad.

Avance lento en la Línea 3 del Metro CDMX

Usuarios reportan avance lento en la Línea 3; tome precauciones.

Retiran tren para revisión en la Línea 12 del Metro CDMX

Tras el retiro de un tren para revisión, el Metro de la Ciudad de México informa que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12. Autoridades piden atender las indicaciones del personal del Sistema y permitir el libre cierre de puertas.

Marcha lenta de trenes en la Línea 12 del Metro CDMX

Usuarios reportan marcha lenta de trenes en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En pantallas al interior de los vagones se informa sobre afectaciones en la circulación, lo que genera retrasos en el avance del servicio.

En Fuerza Informativa Azteca damos seguimiento puntual a la situación y actualizamos conforme el Metro emite información oficial.

Metro CDMX inicia operaciones hoy

El Servicio de Transporte Colectivo Metro inicia este 13 de diciembre sus operaciones en horario regular.

