¿Qué está pasando HOY en el Metro CDMX? Así va el servicio este 13 de diciembre

Este día se registran afectaciones y reportes en distintas líneas del Metro de la Ciudad de México, lo que impacta el traslado de usuarios.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantenemos informado con la actualización más puntual sobre el estado del servicio, retrasos, cierres y reanudaciones, conforme se confirman reportes oficiales y testimonios de usuarios.

Te compartimos minuto a minuto lo que ocurre en el Metro de la CDMX, con información verificada y en tiempo real para que tomes precauciones y planees mejor tus traslados.