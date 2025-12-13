¿Qué está pasando HOY en el Metro CDMX? Así va el servicio este 13 de diciembre
Este día se registran afectaciones y reportes en distintas líneas del Metro de la Ciudad de México, lo que impacta el traslado de usuarios.
¿Qué está pasando HOY en el Metro CDMX? Así va el servicio este 13 de diciembre
Usuarios del Metro CDMX reportan presencia de vagoneros
Usuarios del Sistema reportan lo siguiente:
Vendedores ambulantes agresivos vagoneros como es costumbre por corrupción en Linea 8 y linea 3.@AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM— Hola México (@nomedejo3) December 13, 2025
De WAM a ESCUADRÓN linea 8 van y regresan esas estaciones.
Imposible no los vean con sus bultos y corriendo de vagón en vagón aventando gente pic.twitter.com/Vt3xsKBR2E
"Conductor se venía quedando dormido": Usuaria de la Línea 2 del Metro CDMX
Una usuaria reportó en redes sociales que el conductor de un tren con dirección a Taxqueña aparentemente se queda dormido durante el trayecto.
En Fuerza Informativa Azteca damos seguimiento al caso y actualizamos conforme el Metro de la Ciudad de México emite información oficial.
Se agiliza la marcha de trenes en la Línea 3 del Metro CDMX
El Metro de la CDMX informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, luego de una revisión en la zona de vías. Autoridades piden permitir el libre cierre de puertas, descender del vagón antes de ingresar y respetar la línea amarilla de seguridad.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 13, 2025
Avance lento en la Línea 3 del Metro CDMX
Usuarios reportan avance lento en la Línea 3; tome precauciones.
@MetroCDMX cual es la excusa de hoy la lentitud del metro en línea 3 dirección indios verdes— juan viveros (@juanviv63148940) December 13, 2025
Retiran tren para revisión en la Línea 12 del Metro CDMX
Tras el retiro de un tren para revisión, el Metro de la Ciudad de México informa que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12. Autoridades piden atender las indicaciones del personal del Sistema y permitir el libre cierre de puertas.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 13, 2025
Marcha lenta de trenes en la Línea 12 del Metro CDMX
Usuarios reportan marcha lenta de trenes en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En pantallas al interior de los vagones se informa sobre afectaciones en la circulación, lo que genera retrasos en el avance del servicio.
En Fuerza Informativa Azteca damos seguimiento puntual a la situación y actualizamos conforme el Metro emite información oficial.
Ahora que pasó !!! pic.twitter.com/3vfYKOc47x— Erik Del valle (@lilith1349) December 13, 2025
Metro CDMX inicia operaciones hoy
El Servicio de Transporte Colectivo Metro inicia este 13 de diciembre sus operaciones en horario regular.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 7° C. pic.twitter.com/8y7Ha1gyP6— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 13, 2025