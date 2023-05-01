Tormenta de arena provoca “carambola” en carretera de Illinois; hay varios muertos en choque masivo

Autoridades de Illinois reportan varios muertos, luego de que una tormenta de arena causara que una carambola que involucró entre 40 y 60 autos. El choque masivo ocurrió sobre la carretera I-55.

La carambola ocurrida lo largo de la carretrera I-55, obligó el cierre de la interestatal en los condados de Sangamon y Montgomery, según los reportes del Departamento de Transporte de Illinois. Cabe señalar que la ciudad de Springfield, capital del estado, se encuentra en el condado de Sangamon.

Ryan Starrick, capitán de la policía estatal de Illinois, señaló que "entre 40 y 60 automóviles de pasajeros" estuvieron involucrados en los accidentes y tienen reportes de "múltiples muertes", además de que más de 30 personas han sido hospitalizadas.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

🎥: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp — Nick Hausen (@NickHausenWx) May 1, 2023

Carambola de entre 40 a 60 autos en carretera de Illinois, deja docenas de heridos

El Departamento de Transporte del estado señaló en una publicación en Twitter que: "La interestatal 55 en el sur de los condados de Sangamon y el norte de Montgomery permanece cerrada en ambas direcciones debido a numerosos accidentes causados por una tormenta de arena, que ha reducido considerablemente la visibilidad", y agregó que al menos dos semirremolques se incendiaron en la "carambola".

El capitán Ryan Starrick, comandante del Distrito 10 de la Policía Estatal de Illinois, dijo en conferencia de prensa que aproximadamente unos 20 vehículos comerciales y entre 40 y 60 autos de pasajeros estuvieron involucrados en el choque masivo. La carretera interestatal permaneció cerrada hasta la tarde de este martes,1 de mayo de 2023.

UPDATE at approximately 3:54pm:

ISP has closed the Auburn Travel Center and is now directing drivers to the Mr. Fuel Travel Center off of I-55 in Litchfield. People needing to reunify with individuals involved in this crash can call 1-800-RedCross. — IllinoisStatePolice (@ILStatePolice) May 1, 2023

Tormenta de arena provoca choque masivo que deja varios muertos en Illinois

Starrick también dijo que: "Estimaría que en este momento la I-55 en estos lugares probablemente estará cerrada hasta al menos mañana temprano por la tarde".

Los servicios de emergencia han efectuado una "búsqueda secundaria" en el área debido a la poca visibilidad en la zona, autoridades estiman que han trasladado a todos los involucrados a salvo fuera de la carretera interestatal.

¿Qué significa y quién paga los daños en un choque multiple?

Un choque múltiple también llamados choques en cadena o "carambola" son aquellos siniestros en los que se ven inmersos más de dos vehículos que circulan unos detrás de otro o similar. Los choques múltiples resultan más frecuentes en los "embotellamientos" y semáforos.

¿Quién paga los daños en un choque multiple?, a esto es a lo que se conoce como alcance trasero, por lo que la persona que ha causado esta situación, es el responsable de abonar la indemnización en un caso en concreto.