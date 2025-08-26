Fuerte choque en la Peralvillo: Microbús se impacta de frente contra una casa; hay 13 heridos

Un violento choque entre un microbús de la Ruta 2 y una camioneta particular dejó un saldo de al menos 13 personas lesionadas y culminó con la unidad de transporte público impactada de frente contra una vivienda en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

El accidente, ocurrido en el cruce de las calles Adelina Patti y Rossini, provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia para atender a los heridos, Desde el primer momento se registró al menos una decena de heridos y los dos conductores involucrados fueron detenidos.

¿Qué pasó en la colonia Peralvillo? Así fue el fuerte accidente

De acuerdo con los primeros reportes, la colisión inicial se dio entre la camioneta particular y el microbús. A consecuencia de este primer impacto, el conductor de la unidad de transporte público perdió el control y se proyectó directamente contra la esquina de una casa, incrustando la parte frontal del vehículo en la estructura.

Al lugar del siniestro arribaron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes encontraron una escena caótica con múltiples pasajeros heridos.

Los rescatistas brindaron los primeros auxilios a los 13 lesionados en el lugar, antes de determinar si requerían traslado a un hospital.

Capturan a dos conductores involucrados en choque de Peralvillo

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y procedieron a la detención de los dos conductores implicados en la colisión inicial.

Ambos serán presentados ante el agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del accidente que dejó a más de una decena de personas heridas.