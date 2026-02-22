¡Violencia en carreteras de México! Reportan quema de vehículos y bloqueos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados
Se registra la quema de vehículos en distintas carreteras de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y otros estados; se pide tomar precauciones.
¡México bajó fuego! Una ola de violencia ha paralizado las carreteras de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas este 22 de febrero 2026, registrando el robo, quema de vehículos y narcobloqueos.
Otros estados afectados por la violencia están Guanajuato, Nayarit, Baja California, Colima y Oaxaca; se pide a los automovilistas tomar precauciones en caso de tomar estas vialidades.
Quema de vehículos y bloqueos en carreteras de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados; qué pasa
Piden tomar rutas alternas por violencia en carreteras en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas
Debido a la quema de vehículos en carreteras en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, las autoridades piden a los automovilistas tomar rutas alternas y conducir con precaución.
#AvisoVial— SICT México (@SICTmx) February 22, 2026
Debido a incidencias en la Red Carretera Federal libre de peaje de Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, se solicita a conductores optar por rutas alternas y conducir con precaución. pic.twitter.com/d94rIGHcwx
Cierre TOTAL en la Mexicali-Tijuana por quema de vehículos
Reportan el cierre total en la carretera Mexicali-Tijuana debido a la quema de vehículos, cerca del kilómetro 136+000; piden tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #BajaCalifornia se registra cierre total de circulación tras #VehículoIncendiado cerca del Km 136 + 000 de la carretera Mexicali - Tijuana. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/M6JHNHi8Yn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Carreteras cerradas en Guerrero: ¿Qué está pasando?
Reportan el cierre en la Acapulco-Chilpancingo debido a la quema de vehículos cerca del kilómetro 366+100; piden atender indicación vial.
#TomePrecauciones en #Guerrero se registra cierre parcial de circulación tras #VehículoIncendiado cerca del Km 366+100 de la carretera Acapulco - Chilpancingo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/TTV0aQrZH8— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Cierre en carretera de Aguascalientes
Reportan el cierre total en la carretera 45 Sur en Aguascalientes, cerca del kilómetro 151+700; piden a los automovilistas tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #Aguascalientes se registra cierre total de circulación cerca del Km 151 + 700 de la carretera 45 Sur, tras #VehículoIncendiado. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/gAfJ9tPltz— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Quema de vehículos en carreteras de Oaxaca
Registran el cierre total en la carretera Federal 185 Transístmica de Oaxaca por la quema de vehículos y narcobloqueos; piden atender las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre total de circulación tras #VehículoIncendiado en la carretera Federal 185 Transístmica. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/iRpvwA3E4J— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Carreteras en Nayarit cerrada por quema de vehículos
Cierre total en la carretera Tepic-Mazatlán debido a la quema de vehículos. Piden a los automovilistas tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #Nayarit se registra cierre total de circulación tras #VehículoIncendiado en la carretera Tepic - Mazatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uPj82a462M— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Siguen los bloqueos por quema de vehículos en Michoacán
Continúa el cierre de la México-Guadalajara teas la quema de vehículos; se pide tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre total de circulación tras #VehículoIncendiado en la carretera México - Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ikalDiHp1M— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Carreteras de Zacatecas cerradas por violencia; tramos afectados
El cierre total de la carretera Zacatecas-Guadalajara se debe a la quema de vehículos y narcobloqueos, los hechos ocurren cerca del kilómetro 224+00.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre total de circulación cerca del Km 224+000 tras #VehículosIncendiados en la carretera Zacatecas-Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/P1otBERp9X— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Cierre total en carreteras de Michoacán por vehículos quemados
Reportan el cierre TOTAL en la carretera de Tamaulipas en la Plaza de Cobro No. 48 en el Puente Nacional San Juan debido a la quema de vehículos.
#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre total de circulación tras #VehículoIncendiado a la altura de la plaza de cobro No. 48 Puente Nacional San Juan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/UqrQweXNvl— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Cierran carretera de Jalisco por quema de vehículos; zonas afectadas
La carretera Guadalajara-Atlacomulco se mantiene cerrada por la quema de vehículos, cerca de la caseta La Joya; se pide tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #jalisco se registra cierre total de circulación tras #VehículosIncendiados en la autopista Guadalajara- Atlacomulco cerca de la caseta de cobro La Joya. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026
Cierre parcial en carreteras de Michoacán por violencia
Se registra el cierre parcial en algunas carreteras de Michoacán debido a vehículos incendiados en la zona; piden a los automovilistas atender las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #Michoacan se registra cierres parciales de circulación tras Vehículos Incendiados. Atienda indicación vial, se seguirá informando.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 22, 2026