¡Violencia en carreteras de México! Reportan quema de vehículos y bloqueos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados

Se registra la quema de vehículos en distintas carreteras de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y otros estados; se pide tomar precauciones.

Escrito por: Fernanda Benítez

¡México bajó fuego! Una ola de violencia ha paralizado las carreteras de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas este 22 de febrero 2026, registrando el robo, quema de vehículos y narcobloqueos.

Otros estados afectados por la violencia están Guanajuato, Nayarit, Baja California, Colima y Oaxaca; se pide a los automovilistas tomar precauciones en caso de tomar estas vialidades.

Quema de vehículos y bloqueos en carreteras de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados; qué pasa

Piden tomar rutas alternas por violencia en carreteras en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas

Debido a la quema de vehículos en carreteras en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, las autoridades piden a los automovilistas tomar rutas alternas y conducir con precaución.

Cierre TOTAL en la Mexicali-Tijuana por quema de vehículos

Reportan el cierre total en la carretera Mexicali-Tijuana debido a la quema de vehículos, cerca del kilómetro 136+000; piden tomar precauciones.

Carreteras cerradas en Guerrero: ¿Qué está pasando?

Reportan el cierre en la Acapulco-Chilpancingo debido a la quema de vehículos cerca del kilómetro 366+100; piden atender indicación vial.

Cierre en carretera de Aguascalientes

Reportan el cierre total en la carretera 45 Sur en Aguascalientes, cerca del kilómetro 151+700; piden a los automovilistas tomar precauciones.

Quema de vehículos en carreteras de Oaxaca

Registran el cierre total en la carretera Federal 185 Transístmica de Oaxaca por la quema de vehículos y narcobloqueos; piden atender las indicaciones viales.

Carreteras en Nayarit cerrada por quema de vehículos

Cierre total en la carretera Tepic-Mazatlán debido a la quema de vehículos. Piden a los automovilistas tomar precauciones.

Siguen los bloqueos por quema de vehículos en Michoacán

Continúa el cierre de la México-Guadalajara teas la quema de vehículos; se pide tomar precauciones.

Carreteras de Zacatecas cerradas por violencia; tramos afectados

El cierre total de la carretera Zacatecas-Guadalajara se debe a la quema de vehículos y narcobloqueos, los hechos ocurren cerca del kilómetro 224+00.

Cierre total en carreteras de Michoacán por vehículos quemados

Reportan el cierre TOTAL en la carretera de Tamaulipas en la Plaza de Cobro No. 48 en el Puente Nacional San Juan debido a la quema de vehículos.

Cierran carretera de Jalisco por quema de vehículos; zonas afectadas

La carretera Guadalajara-Atlacomulco se mantiene cerrada por la quema de vehículos, cerca de la caseta La Joya; se pide tomar precauciones.

Cierre parcial en carreteras de Michoacán por violencia

Se registra el cierre parcial en algunas carreteras de Michoacán debido a vehículos incendiados en la zona; piden a los automovilistas atender las indicaciones viales.

