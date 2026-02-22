¡Violencia en carreteras de México! Reportan quema de vehículos y bloqueos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados

¡México bajó fuego! Una ola de violencia ha paralizado las carreteras de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas este 22 de febrero 2026, registrando el robo, quema de vehículos y narcobloqueos.

Otros estados afectados por la violencia están Guanajuato, Nayarit, Baja California, Colima y Oaxaca; se pide a los automovilistas tomar precauciones en caso de tomar estas vialidades.