El video causó indignación. La escena fue inesperada. Un señor de la tercera edad fue golpeado a patadas, incluso en la cara, por un guardia de seguridad privada en el Mexibús en el Estado de México.

Aunque hubo testigos, estos optaron por no intervenir y parar la golpiza; al menos, eso se muestra en la grabación de los hechos que circuló en las redes sociales.

Graban a guardia golpeando a señor en estación del Mexibús

La agresión quedó en video. En la grabación se puede mostrar que el usuario del Mexibús estaba en el piso y fue pateado en la cara por el vigilante.

El señor de la tercera edad trata de cubrirse de los golpes, pero es imposible y el guardia le pega nuevamente. Al menos dos hombres más que estaban ahí solo observan, pero no intervinen.

Captan a presunto guardia de seguridad pateando a un adulto mayor.

Se presume que ocurrió en una estación de la Línea 4 del Mexibús, en Tecámac.

¿Por qué le pegaron a un señor de la tercera edad en el Mexibús?

Los hechos ocurrieron en una estación en Tecámac, al parecer, en la Línea 4 del Mexibús, de acuerdo con una versión en redes sociales.

La agresión a golpes se derivó porque el hombre de la tercera edad se pasó sin pagar y comenzó a discutir con el guardia de seguridad.

Sin embargo, de las palabras pasaron a los golpes y el adulto mayor fue pateado estando en el piso y ante la mirada de testigos.

Dan de baja a guardia que golpeó a pasajero en el Mexibús

Tras darse a conocer la grabación, el guardia de seguridad fue dado de baja, pero se analiza si la empresa encargada de la vigilancia en las 30 estaciones de la Línea 4 del Mexibús continúa prestando el servicio.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México aseguró que dará seguimiento al caso y acompañamiento a la víctima para que presente su denuncia.

Investigan agresión a adulto mayor en Mexibús

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hasta ayer, no había recibido la denuncia formal, pero el caso se sigue de oficio.

Las autoridades de la institución tomaron conocimiento de la situación y del video que se viralizó, por lo que se procedería a la investigación de lo que pasó.

