Riña entre porras deja un muerto y varios heridos tras partido de futbol en Veracruz

La violencia volvió a golpear al futbol mexicano, esta vez en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Durante la noche de este sábado, una riña entre las porras del Racing Veracruz y los Toros de Celaya escaló hasta convertirse en una tragedia que dejó como saldo un hombre fallecido y varias personas lesionadas.

El partido, correspondiente a la jornada 20 de la temporada 2025-2026 de la Serie A, terminó con un marcador de 4-0 a favor del equipo local, pero el resultado deportivo quedó en el olvido ante los disturbios.

Aficionado del Celaya fallece en Veracruz

La víctima fatal fue identificada como un seguidor del club de Guanajuato. La alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa, confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia del aficionado.

A través de redes sociales, se hicieron virales videos que muestran el caos y a decenas de personas corriendo mientras la pelea estallaba.

🚨🚨🚨Muere integrante de la porra del Celaya tras riña con aficionados del Racing en Boca del Río



Un integrante de la porra del Club Celaya murió tras una riña con aficionados del Racing de Veracruz, registrada la noche del sábado en las inmediaciones de la Unidad Deportiva… pic.twitter.com/EZNeAFLIUH — Fabián Pro Max (@edgarfabianvf) February 22, 2026

Comienzan investigación por riña en Veracruz

Tras el incidente, han surgido señalamientos graves sobre la logística del evento. Representantes del club Celaya afirmaron que, durante el encuentro, no se les permitió la compra de alimentos ni bebidas. Sin embargo, el reclamo más fuerte apunta a la salida del inmueble: aseguran que no se resguardó a la porra visitante.

Normalmente, los protocolos indican que debe haber horarios escalonados para que los grupos no se crucen, pero esta vez esa medida parece no haberse aplicado.

La Liga Premier anuncia castigos

Ante la gravedad de los hechos, la Liga Premier emitió un comunicado informando que ya se iniciaron investigaciones profundas sobre los protocolos de seguridad que se utilizaron (o se ignoraron) en Veracruz.

Las autoridades de la liga advirtieron que habrá sanciones inmediatas para los responsables, buscando que la violencia no se repita en las canchas de la Serie A.

¡OTRA NOCHE DE VIOLENCIA! 🥺



El fútbol mexicano se vuelve a teñir de rojo.

Una riña entre aficionados del Racing de Veracruz y el Club Celaya, dejó sin vida a Carlos Ortiz, fiel aficionado cajetero.



Además se reportan heridos de ambas inchadas.



¿Cuantas más federación? pic.twitter.com/KTASYYb0Cv — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) February 22, 2026

Videos captan el terror en las calles

En las grabaciones que circulan en internet, se escucha el griterío y se observa a varias personas corriendo hacia la riña y fuera de ella.

El saldo de varios heridos refleja la intensidad de una riña que, según testigos, pudo haberse evitado con una mejor planeación policial y mayor control en los accesos y salidas del estadio.

Riña en Veracruz pone sobre la mesa inseguridad en el futbol mexicano

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la seguridad en las ligas de ascenso y desarrollo en México.

Las investigaciones continuarán en los próximos días para encontrar a los responsables.