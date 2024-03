¿Le canta a Belinda? Christian Nodal estrena nueva canción; Esto dice la letra de “Ya pedo quién sabe”

¿Te dolió la ruptura? Christian Nodal y Grupo Frontera estrenan una nueva canción de desamor para todos aquellos que no han podido olvidar a su ex, ¿será que también le canta a Belinda? Te decimos qué dice la letra de “Ya pedo quién sabe”.

Así suena “Ya pedo quién sabe” de Christian Nodal

¡Lo prometido es deuda! Este 7 de marzo, Christian Nodal y Grupo Frontera estrenaron su nueva canción “Ya pedo quién sabe”, una melodía cargada de sentimiento y frases memorables como “ya no te quiero ni tantito” y “el que no arriesga no gana”, acompañada con una auténtica fusión del regional mexicano con el norteño, lo que dio como resultado el nuevo himno al desamor.

A tan solo horas de ver la luz, la nueva canción ya desató todo un debate y es que algunos piensan que es la respuesta de Christian Nodal a Belinda. Mientras que algunos otros dicen que se trata solo de música, ¿tú qué piensas?

Letra completa de “Ya pedo quién sabe” de Christian Nodal

Si tú también quieres olvidarte un rato de tu ex y liberar tu dolor en la pista de baile, a continuación te dejamos la letra completa de “Ya pedo quién sabe” de Christian Nodal y Grupo Frontera:

Si ando bueno y sano

Alguien me pregunta si volvería a tu lado

Obvio les digo que no



Que no repito ese error

Pero ya pedo quién sabe

En una de esas tal vez te llame

Y es que con unos tequilas encima



Te extraño aquí encima

Y eso tú lo sabes

Pero ya pedo quién sabe



Puede que me anden faltando tus besos

Y que te comente un corazón roto en tu última foto esperando un regreso

Tú aquí en mi cama no cabes



Pero ya pedo quién sabe

Tendría que estar bien borracho y tú con un chingo de suerte

Pa’ que olvide mi corazón el daño que le hizo quererte



La herida nomás no se quita ni porque le puse un curita

Te quisiera ir a buscar, pero no ando pedo ahorita

Si no tomo ni te tomo en cuenta, no sé si ya te habías dado cuenta



Que aquella vez que te hablé en julio fue porque tomé un Don Julio

Bueno y sano, no te amo, pero ya pedo quién sabe.

En una de esas tal vez te llame

Y es que con unos tequilas encima

Te extraño aquí encima

Y eso tú lo sabes

Pero ya pedo quién sabe

Puede que me anden faltando tus besos

Y que te comente un corazón roto en tu última foto esperando un regreso

Tú aquí en mi cama no cabes

Pero ya pedo quién sabe