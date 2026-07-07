Fatal accidente en Edomex: Ciclista muere atropellada por tráiler en Circuito Exterior Mexiquense

¡Tragedia en el Edomex! Una joven ciclista de aproximadamente 32 años de edad, fue atropellada por un tráiler mientras viajaba, en compañía de su madre, por el Circuito Exterior Mexiquense, con dirección a la Central de Abastos.

Quedó en el punto ciego: Conductor de tráiler arrolla a mujer en Circuito Exterior Mexiquense

Los primeros reportes indican que la mujer viajaba en compañía de su madre por Circuito Exterior Mexiquense, y al llegar al kilómetro 34, la joven fue arrollada por una pesada unidad; se cree que el tráiler quería salir a la Texcoco-Lechería, en el Estado de México.

Al parecer, la víctima habría quedado en un punto ciego, por lo que el conductor del tráiler no pudo verla, situación que terminó en el atropellamiento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos para tratar de brindarle los primeros a la víctima; sin embargo, ya no contaba con signos vitales. La madre quiere retirarse del lugar, pues quiere quedarse con el cuerpo de su hija.

Peritos llegaron al lugar del accidente en Edomex para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al centro de justicia para hacer la necropsia correspondiente y después entregar el cuerpo de la joven a su familia.

#AlertaVial | Se reporta una ciclista sin vida por un accidente vial en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 34, con dirección a la Central de Abastos.



Toma precauciones.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/UgkT6b5Nnd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

¿Qué pasará con el chófer tras atropellar a la ciclista?

El chófer del tráiler fue detenido por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (Edomex), además de ser trasladado al Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades y se decida su situación legal.

Caos en el Circuito Exterior Mexiquense: Rutas alternas para evitar el tráfico

La circulación en Circuito Interior Mexiquense se encuentra afectada desde Zumpango y Tultepec, por lo que en cado de dirigirte a la Texcoco- Lechería o a la zona de caseta de Las Américas, se recomienda tomar precauciones debido a las afectaciones de la zona.

Estas son algunas alternativas viales:



Para llegar a la Texcoco-Lechería: Puedes desviarte hacia la Carretera Federal México-Pachuca (ya sea por la vía libre o la de cuota) en dirección a Venta de Carpio, lo que te permitirá incorporarte directo a la Texcoco-Lechería. Como segunda opción, puedes avanzar por la Vía López Portillo cruzando Coacalco.