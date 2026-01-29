Ciclista pierde la vida en San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa; detienen al chofer de la unidad

La tarde del miércoles 28 de enero, un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un tractocamión en la avenida Tláhuac, a la altura de la calle José María Vallejo, en la colonia San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa ; el conductor de la unidad fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Ciclista pierde la vida al ser atropellado por un camión en San Lorenzo Tezonco

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX , los efectivos realizaban recorridos de seguridad cuando varios ciudadanos alertaron sobre el atropellamiento, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos.

En el lugar, los policías localizaron un tractocamión con cabina color blanco y dos semirremolques. Debajo de las llantas del segundo semirremolque se encontraba un hombre con sangre en la cabeza, motivo por el cual se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia y se acordonó el área.

Paramédicos que acudieron al punto diagnosticaron que la persona, quien posiblemente viajaba en una bicicleta, presentaba traumatismo craneoencefálico severo, así como trauma de tórax, abdomen y extremidades pélvicas, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Detienen a conductor de tractocamión en Iztapalapa

Ante esta situación, y conforme a los lineamientos de la policía, se dio parte al personal ministerial para la realización de los peritajes correspondientes.

Por su parte, el conductor del transporte de carga, un hombre de 59 años de edad, fue detenido, informado de sus derechos de ley y trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación.

Ciclista invade carril del Metrobús en la GAM y pierde la vida

El pasado 2 de diciembre 2025, se registró un fatal accidente, en la GAM, cuando la víctima, quien circulaba en bicicleta , ingresó repentinamente al carril confinado sin percatarse del paso del autobús con número económico 2619, perteneciente a la Línea 5.

Ante la situación, el operador detuvo la marcha de inmediato para auxiliar a la persona lesionada y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

#AlertaVialFIA | Se registra accidente en Eduardo Molina a la altura de la colonia La Joya un ciclista es atropellado por un convoy del @MetrobusCDMX



El saldo, el joven murió en el lugar.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/bjmSy31C0e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.