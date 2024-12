Sobrevivientes al ciclón “Chido” beben agua sucia; esperan “decenas de miles de muertos”

Mayotte, el territorio francés ubicado en el océano Índico, enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes tras el paso del ciclón “Chido”, que ha dejado un rastro de devastación. El meteoro impactó el domingo 15 de diciembre de 2024 y aún no hay un saldo final de personas fallecidas.

Según la cirujana dental Naouelle Bouabbas, del único hospital de la isla, el número de víctimas podría ascender a decenas de miles. Tres días después del impacto del ciclón, el servicio de urgencias del hospital no ha visto un gran número de heridos, lo que despierta serias preocupaciones sobre la magnitud de los daños y la posible pérdida de vidas.

¿Cuántos muertos hay por el paso del ciclón “Chido”?

“El hecho de que no veamos tantos heridos por el ciclón, cuando todo se ha derrumbado, nos hace pensar que toda esa gente sigue enterrada y está muerta. Esperamos que sean miles, decenas de miles no me sorprendería”, indicó Bouabbas en una enctravista con la agencia de noticias Reuters.

Esta afirmación resuena con el temor colectivo de los residentes y las autoridades locales, quienes estiman que la cifra de muertos podría ser mucho mayor de lo que se ha confirmado hasta ahora. Hasta la mañana del martes 17 de diciembre de 2024, sólo habían contabilizado 22 fallecimientos, dijo a la radio francesa Ambdilwahedou Soumaila, alcalde de la capital, Mamoudzou.

Habitantes de Mayotte beben agua sucia tras el paso del ciclón “Chido”

La Cruz Roja ha reportado que alrededor de 100 mil personas se encuentran en paradero desconocido, entre ellos 200 de sus voluntarios. La magnitud de la tormenta, considerada la más violenta en los últimos 90 años, ha dejado a más de tres cuartas partes de la población de aproximadamente 321 mil habitantes en la pobreza, muchos de ellos viviendo en condiciones precarias.

Bouabbas ha señalado que la escasez de agua potable y alimentos ha llevado a la población a consumir agua contaminada. “La gente ya tiene sed y hambre. La gente ya está bebiendo agua sucia”, advirtió. Esta situación crítica plantea un riesgo significativo de brotes de enfermedades, lo que podría complicar aún más la respuesta sanitaria, algo señalado ya por otros funcionarios de la región.

Mientras las instalaciones médicas, incluido el hospital central, sufrieron daños severos tras la inundación, el futuro inmediato de los residentes de Mayotte se ve sombrío. Bouabbas concluyó con una inquietante nota: “Nos sentimos muy solos y tenemos miedo. Creemos que lo más duro está aún por llegar”.