El intestino podría ser el culpable de tu mala memoria con la edad

Olvídate por un momento de culpar solo al cerebro. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature sugiere que la pérdida de memoria con la edad podría tener su origen en el intestino.

Investigadores encontraron que los cambios en la microbiota —las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo— afectan directamente la forma en que el cerebro procesa y almacena recuerdos.

¿Por qué perdemos memoria con la edad? La respuesta podría estar en el intestino

En particular, descubrieron que ciertas bacterias aumentan con la edad y alteran la comunicación entre el intestino y el cerebro, lo que termina afectando funciones clave como la memoria. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el papel de una bacteria llamada Parabacteroides goldsteinii.

Esta bacteria produce compuestos que generan inflamación en el cuerpo. Esa inflamación, a su vez, afecta la señal que viaja del intestino al cerebro a través del nervio vago, debilitando la actividad en el hipocampo, la zona encargada de la memoria. El resultado es la dificultad para formar nuevos recuerdos.

Cómo afecta el intestino a la pérdida de memoria|Pexels

¿Cómo afecta el intestino al cerebro?

El proceso es más complejo de lo que parece, pero se puede explicar así:



Con la edad, cambian las bacterias del intestino

Algunas producen ácidos grasos que activan inflamación

Esa inflamación interfiere con las señales nerviosas hacia el cerebro

El cerebro recibe menos información y funciona peor

Los científicos observaron que esta falla en la comunicación —llamada “disfunción interoceptiva”— reduce la actividad neuronal en el hipocampo y afecta la memoria.

¿Se puede revertir la pérdida de memoria?

Aquí viene lo interesante. El estudio no solo explica el problema, también propone posibles soluciones:



Reducir bacterias dañinas con terapias específicas

Bloquear la inflamación generada por estas bacterias

Estimular el nervio vago para mejorar la comunicación intestino-cerebro

En experimentos con ratones, estas estrategias lograron mejorar la memoria incluso en ejemplares envejecidos. Aunque el estudio se realizó en animales, abre la puerta a nuevas formas de tratar el deterioro cognitivo en humanos.

¿Se puede revertir la pérdida de memoria?|Pexels

En lugar de enfocarse solo en el cerebro, los científicos ahora ven al intestino como un actor clave en el envejecimiento mental.

Esto podría cambiar por completo la manera en que se abordan enfermedades como el Alzheimer o la pérdida de memoria asociada a la edad.