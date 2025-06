Cierre de museos en la CDMX por “causas de fuerza mayor”

Seis museos en Ciudad de México cerraron temporalmente por “causas de fuerza mayor”

Seis importantes recintos museísticos en la capital mexicana, dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cerraron al público el martes 3 de junio. La situación, atribuida escuetamente a “causas de fuerza mayor”, generó sorpresa.

🔴 ATENTO AVISO 🔴

Por causas de fuerza mayor el Museo permanecerá cerrado. Nos disculpamos por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar.Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde informaremos cualquier cambio.

Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/TV4urFmbF1 — Castillo de Chapultepec (@Museodehistoria) June 4, 2025

Entre los espacios afectados se encuentran el renombrado Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Museo Internacional de las Intervenciones, el Museo de El Carmen y la Galería de Historia Museo del Caracol. Adicionalmente, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) interrumpió sus actividades académicas el 2 de junio, retomándolas al día siguiente.

INAH transiciona a servicios de seguridad privada contratados tras licitación pública

Se conoce que el INAH atraviesa un proceso de transición en sus servicios de seguridad a nivel nacional, los cuales serán asumidos por compañías privadas seleccionadas mediante un proceso de licitación pública.

El resultado de dicho proceso se dio a conocer el pasado 30 de mayo. Las firmas seleccionadas para prestar estos servicios son SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, S.A. de C.V., que presentaron una propuesta conjunta. La tercera empresa adjudicada es Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V.

Querido Público.

Por motivos de fuerza mayor,

el Museo de El Carmen

permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Gracias por su comprensión.#MuseosINAH pic.twitter.com/dAofgByogf — Museo de El Carmen (@museodeelcarmen) June 3, 2025

Las dos primeras corporaciones se encargarán de la vigilancia en los sitios del INAH ubicados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Por su parte, la tercera compañía tendrá la responsabilidad de los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.

No obstante, el documento oficial no detalla las razones que motivaron esta licitación ni explica por qué la Policía Auxiliar de la Ciudad de México dejará de brindar los servicios de seguridad en los recintos capitalinos. Asimismo, no se proporcionaron pormenores sobre el proceso de traspaso de los servicios de vigilancia en el resto de la república, la inversión económica involucrada o el número de elementos de seguridad que se desplegarán.